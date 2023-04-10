本週「生肖+血型」財運最旺五組合！A型加這生肖「收到各方賺錢機會」

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能創業有成，平穩上升，有人則是獲得適合自己的投資訊息，增加財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬兔

平常有投資理財的人，這週有機會接到平時投資的銀行機構，主動告知新的投資訊息，或是優惠方案，你可不要不當一回事，一定要仔細的研究，其中不乏許多相當適合你的投資類型，自己可要好好把握，能賺取不錯的利益，如果沒有投資的人，也可以主動去詢問，會得到豐富的情報。

第四名：血型B型+生肖屬豬

想要創業的人，這一週要好好把握，可以規劃出一幅較為完善的計畫方案，如果想合夥，也有機會遇到至志同道合的人一起奮鬥，對方的年齡比自己稍長，有很多創意和想法，你可要多多去傾聽和理解，這週是財運的起始點，多加努力，在往後創業的路上，成績能夠平穩上升。

第三名：血型B型+生肖屬猴

從事網路販售的人，在本週有不錯的財運，你可以試著作推銷活動，利用特價套裝組合的商品來吸引買家，也可以花些錢打廣告，能夠讓自己的網路商店增加知名度，而且伴隨這波運勢，會帶來很不錯的收益，但是提醒你，一定要做好準備，別到時候接單太多，無法消化，最後有錢賺不到。

第二名：血型AB型+生肖屬馬

對於自行製造販售的業者來說，這一週會有一段奇妙的遭遇，先衰後強，售出的商品可能會有瑕疵，而遭到買家退回，這時候的你，千萬不要抗爭，要誠信的接受退貨，或者是換貨，也因為你的信譽和信用，會博得好評，買家將會再次回購，並為你做推薦，讓你莫名其妙的賺進大把鈔票。

第一名：血型A型+生肖屬雞

有錢能使鬼推磨，無錢便做推磨鬼，對於非固定薪資，或是論件計酬的接案者來說，這週就算要當推磨鬼，也一定是豪華的鬼王，有機會得到來自四面八方的案件和工作機會，讓你先收到一筆優渥的訂金，能夠笑得喜孜孜，但是建議你，一定要量力而為，萬萬不可超出自己的負荷，以免失去名聲。