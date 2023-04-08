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別人沒來沒關係...有他們在就開心！「超級自嗨」三星座有你嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座天生自帶玩特質，自娛或娛人都能很開心，有他們在場氣氛總是很歡樂。圖片來源/ingimage
有些星座天生自帶玩特質，自娛或娛人都能很開心，有他們在場氣氛總是很歡樂。圖片來源/ingimage

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第三名：水瓶座／ 外星人思維

水瓶座向來獨來獨往，而且總是許多人無法理解他們的思維，因此他們漸漸的有屬於自己自嗨的特質，意思就是別人不懂沒關係，自己覺得好笑就行了。

第二名：牡羊座／自嘲也OK

牡羊座很喜歡自娛，他們覺得讓自己保持開心是一件很重要的事情，才不想管別人的眼光，即便是自嘲自己也無所謂，只要能讓自己擁有快樂，且不傷天害理，他們都可以接受。

第一名：射手座／總炒熱氣氛

射手座是非常隨興的一群人，尤其是在玩樂之中，他們很喜歡享受這種過程，不僅玩得很開心，還會帶動現場氣氛，總是能感染身旁周遭的人，讓這世界充滿許多歡樂。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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