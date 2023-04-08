以牙還牙、以眼還眼星座排行出爐！最愛記仇果然是「他」？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「愛記仇星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大愛記仇星座。

在與人交際時，為求和睦相處，都不希望得罪別人，但有些人就是特別愛記仇，只要踩到他的地雷，即使是雞毛蒜皮的小事也都記得一清二楚，讓身旁相處的人感到壓力山大！以下就來揭曉網友們認為最愛記仇的星座是哪些。

「天蠍座」小心千萬別惹到 「雙魚座」其實笑裡藏刀？

網友熱議TOP5愛記仇星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 天蠍座

在十二星座當中，「天蠍座」被眾多網友認為對不順心的小事記性強、且報復心重，直呼「天蠍座愛記仇、太直接」、「很怕天蠍女，被誤會永遠不能超生」，提及無論是友情或是職場上，都有被天蠍陷害過的經驗，引起社群廣大共鳴；但其中也有不少為天蠍平反的留言，「天蠍只要不惹到他，都是很好商量的」，認為只有真的被人反覆招惹時才會回擊，否則平時根本不會特別針對他人。

NO2. 雙魚座

提到「雙魚座」大多人的印象是天真浪漫，然而其實雙魚座卻不如看起來的溫和，網友們就感嘆「雙魚女超會記仇」、「雙魚的記仇是笑裡藏刀」，並分享遇到的雙魚會「表面上說一套，背後做一套，到處挑撥、搬弄是非，把環境弄到烏煙瘴氣」，覺得雙魚座很常看起來沒事，卻在背地裡默默記仇，讓人捉摸不透。

NO3. 金牛座

務實的「金牛座」在鬥嘴時雖然通常默默不語、生悶氣，但也被許多網友指出真的吵起來時卻很會翻舊帳，表示他們「記仇+小心眼」、「超會記仇（多久的仇，都能翻出來）」，並建議避免和金牛座吵架，因為他們日常生活的小事都會記在心裡，會在吵架的時候全部翻出來一起吵，很讓人心累。

NO4. 獅子座

性格大剌剌的「獅子座」，也有不允許他人侵犯到他底線的時候，甚至屬於網友公認會記仇、也要報仇的類型，網友們就表達自己的想法，「我是獅子，有仇必報，狠心指數破表」、「獅子是非恩怨分明，懂感恩，也會以牙還牙」，覺得獅子座有恩報恩、有仇報仇，個性直來直往，不會委屈自己。

NO5. 處女座

凡事追求完美又有原則的「處女座」，卻也因此經常被認為很難搞，網友們就直呼「處女座龜毛又記仇」、「處女座記憶非常好，千萬不要惹毛他們，不然會被記恨一輩子！」，微不足道的小事，他們也要記在小本本上，並補充說明處女座很會碎碎念，若是惹到他們，就會時不時提醒你曾經犯過的錯誤，令人感到疲勞轟炸。

你也認同網友們的分享嗎？還是想為上榜的自己辯駁呢？不過也提醒大家星座只能做為參考，別太先入為主，讓刻板印象耽誤自己認識新朋友的機會，也許真正相處過後會發現他/她其實是個和善的人呢！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「愛記仇星座」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/26-2023/03/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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