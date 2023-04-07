4月好事降臨！「12星座超級幸運日」公開 巨蟹得財不費力、金牛桃花運超旺

四月，一個充滿活力的季節，敲響夏季來臨的前奏。本月哪些日子是你的超級幸運日？什麼好事正在悄悄醞釀著？趕快跟著科技紫微網來看看！

牡羊座

超級大旺日：4日、12日、14日、29日

04日：不難突破困境，只要夠積極，什事都難不倒你。

12日：愛情運勢佳，單身者有天降好姻緣的際遇。

14日：財神爺光顧，只要努力就能得到豐厚的代價。

29日：異性緣很不錯，注意趁熱打鐵，可一蹴而就。

金牛座

超級大旺日：1日、2日、5日、7日、15日

01日：財神爺送錢來了，有不少得財的機會。

02日：狀態很不錯，能自如的應對各種事務，做出令人滿意的成績。

05日：桃花運超旺，單身者多留意身邊對你表示好感的異性同事。

07日：有不勞而獲的機會，且容易知足，得了小財也能開心。

15日：財運好到讓人羡慕眼紅，適合投資理財的好日子。

雙子座

超級大旺日：4日、28日、29日、30日

04日：事業上頗適合擴充，且有機會可以掌握主導權。

28日：財運旺，在投資理財領域有很強的直覺，長線投資會讓收益擴大。

29日：不僅得財順利，也很有異性緣。

30日：偏財運旺旺的一天，有多重得財管道，也有貴人相助。

巨蟹座

超級大旺日：1日、2日、22日、29日、30日

01日：特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

02日：有伴侶的人能彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。

22日：金錢回收的時刻，守財力特別強，也很適宜追債。

29日：得財不費力，不妨在今日投資，易有意外的收穫。

30日：財運不錯，向外活動易挖到寶藏，有利於洽商、業務工作者。

獅子座

超級大旺日：2日、7日、14日、22日、25日、29日

02日：戀愛指數高，與戀人間的感情有進一步發展。

07日：財運旺，收穫多寡則與先前的努力有關。

14日：異性吸引力強，人際關係良好，宜大膽表白。

22日：心態平和，一點收穫都能讓你感到滿足，也能感染身邊人。

25日：充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商。

29日：憑專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊。

處女座

超級大旺日：2日、15日、21日、23日

02日：工作運很好，做什麼都能得心應手。

15日：對自己感興趣的交易處理起來得心應手，易有收穫。

21日：福星高照，心情也呈現愉快的狀態，有機會大飽口福。

23日：魅力四射，有機會遇到追求者，也很適合化解誤會。

天秤座

超級大旺日：1日、9日、11日、15日、26日

01日：有不錯的收入，適合與人合作投資興新行業，容易獲利。

09日：單身者自信的一面突顯，有異性主動示愛，有心儀之人就趕快行動。

11日：遇到難題基本都能解決，貴人多來自上司，有困難找人幫忙即可。

15日：異性緣佳，在團體活動中也能感受到他人的熱情。

26日：財神爺光顧，財富不會從天而降，努力就能得到豐厚收穫。

天蠍座

超級大旺日：8日、14日、20日、22日、27日

08日：不經意的邂逅能擦出火花，適合好好精心打扮一番。

14日：有許多的機會讓你發揮運用，且容易得到異性朋友同事從中協助。

20日：愛情要來擋也擋不住，內心會感覺很甜蜜。

22日：有暗中收到禮物或金錢的機會，商務接洽者適合在競爭中得財。

27日：頗適合擴充，有機會可以掌握主導權，積極的表現就會有大收穫。

射手座

超級大旺日：5日、18日、19日、23日

05日：善於用人，並能用到點子上，達到事半功倍的效果。

18日：有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。

19日：易從他人身上獲取利益，倘若有投資計畫，不妨著手投資。

23日：精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有力度。

摩羯座

超級大旺日：3日、4日、15日、23日、30日

03日：適合與人合作，群策群力之下能最大程度的發揮自己。

04日：金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力。

15日：名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

23日：沉浸於快樂之中會產生結婚的念頭，另一半也會默契給予配合。

30日：適合投資理財的好日子，有機會撈上一筆。

水瓶座

超級大旺日：2日、8日、12日、17日、23日、29日

02日：善於用人，效率很高，工作上事半功倍的效果。

08日：桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多。

12日：令人羡慕的財運，有付出三分得到七分的幸運。

17日：多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始。

23日：事業上有增資擴充的欲念，金錢上的貴人多來自長輩。

29日：有什麼計畫可大膽執行，與朋友合作更易見成效。

雙魚座

超級大旺日：2日、8日、20日、29日

02日：不用花費太多心力就有收穫，有機會收到禮物或獎金。

08日：魅力散發，容易讓異性一見傾心，對單身者有利。

20日：在工作上有表現的機會，從最有興趣的事務著手效率會很高。

29日：頭腦特別的靈活，能突發奇想到一些有新意的策劃方案。

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【科技紫微網 】