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「價值觀最像」情侶星座TOP3！這兩星座簡直有「心電感應」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解彼此契合的星座組合。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解彼此契合的星座組合。圖片來源／ingimage

在感情世界中，兩人的性格是否能夠合得來，將會和日後的發展有重大關連。日本網站「ハウコレ」近來就以星座分析，選出三個彼此價值觀最契合的情侶星座組合。

第三名 金牛座+處女座

這組合即使不開口，也會瞭解到對方究竟在想什麼。當每次都驚訝地發現「原來我們都有同樣想法」，展現出同步率極高的時候，正是價值觀彼此吻合的證據。

第二名　天秤座+水瓶座

因為想法非常相似，所以兩人相處起來，可以說是非常的自然，也很容易在不知不覺間成為情侶。而品味出眾的天秤座，和性格強烈的水瓶座，感情也會越聊越升溫。

第一名　金牛座+天蠍座

就算完全不說話，也能夠達成「心電感應」，在想什麼另一半都知道。某種意義上，價值觀可以說是相似到完全心靈相通了。當想特別表達什麼的時候，不需要開口，打個暗號對方就完全理解了。

星座

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