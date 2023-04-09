殺破狼週運勢／雙子桃花盛開時期 巨蟹職場上十分風光

殺破狼2023年4月10日～4月16日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，水星與天王星合相在金錢宮位，會將不需要的電子器材上網拍賣，可賣到好價錢，並汰換成新的3C用品。某些白羊座則是會獲得額外的收益，手頭寬裕許多。

工作運方面，木星與太陽持續呈現合相狀態，在職場有亮眼的表現，作品或是績效受到上級重視。某些白羊座則是在參加一些專業競賽，會獲得亮眼的成績，人們無法輕忽你的表現。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，受到在精神宮位的土星影響，出門旅遊會因為認床，或是時差關係，造成睡眠不足，旅程十分疲憊。某些白羊座則是因為旅遊應有的待遇被打折，感到不愉快。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家人鬧彆扭，甚至因此離家出走，或是長時間在外逗留。居住的地方需注意居家門戶安全，電器、爐火的使用也要留意。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，冥王星持續在志業行進，目前的職務具有一定的獨立性，可以自行做決策，感到比較自由。某些金牛座則是嘗試創業，接受訂單或是案件，工作時間比較有彈性。

學習運方面，在學習宮位的火星與人際關係宮位的土星有良好連結，學習新事物時會遇到非常有智慧的長者耐心指導，很快就能開竅。某些金牛座會獲得師長提攜，受到推薦，進入不錯的學校繼續深造。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星進入金錢宮位，受到在人際關係宮位的土星影響，有許多人際關係需要好好打點，精心挑選昂貴的禮物送給朋友與長者，卻還被嫌棄，內心感到不太舒服。

感情運方面，木星與太陽合相在心靈宮位，秘密戀情曝光，將承受許多外界的壓力，甚至在情感尚未穩定的情況下見光死。某些金牛座則是很需要有一個理解自己的靈魂伴侶在身邊，但現在所交往的對象無法滿足你靈性的需求。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，有許多人會對你表達好感，會是桃花盛開的時期。但由於金星受到土星的影響，很多都是爛桃花，甚至已經有穩定的交往對象，陷入戀情前，先調查清楚對方的背景為佳。

人際關係方面，木星與太陽合相在人際關係宮位，交際應酬變多，也因此認識許多新的人脈，此時遇到任何困難，都有貴人伸出援手幫忙。某些雙子座則是會認識許多有趣的朋友，生活變得比較快樂。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，目前正在轉換工作的過渡時期，暫時會閒閒沒事情可做，卻也因此讓你感到焦慮，對於未來感到茫然。工作穩定的雙子座，則是工作量永遠消化不完，每天都很疲累。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，金錢消耗得非常快速，積蓄已經見底，常常需要調頭寸，對經濟狀況十分傷神。某些雙子座努力多兼幾份差事賺取生活費用，卻常常有預期之外的開銷，荷包很快就見底了。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，木星與太陽齊聚志業宮位，工作能力受到上司或老闆重視，會掌管重要的資源，在職場上十分風光。自行創業的巨蟹座，業務量穩定成長，客戶對你提供的服務感到滿意，會為你宣傳，好康到相報。

人際關係方面，水星與天王星合相在人際關係宮位，會在路上巧遇很久不見的朋友，感到十分驚喜。某些巨蟹座則是發現與團體中的邊緣人有共同興趣，成為好麻吉。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入心靈宮位，受到土星影響，暗戀的對象將會被調離現職，外派到異地，對於無法說出口的情感，感到憂傷。某些巨蟹座則是與自己的指導者發展出秘密戀情，但這段關係不被祝福。

學業運方面，土星與海王星齊聚學業宮位，在目前所學習的科目上遇到瓶頸，對未來感到茫然，會想轉換科系，但又覺得浪費了許多金錢與時間，正處於躊躇不前的狀態中。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，水星與天王星合相在志業宮位，危機處理得當，使得許多問題化險為宜，會受到大家信賴。某些獅子座工作效率極佳，作業進度提前完成，工作會較為輕鬆。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，常常需要參與許多活動，有許多交際應酬的邀約，可結識許多有名望的人士。但由於金星受到土星影響，此時也要當心某些人接近你的目的不純粹，當心捲入是非之中。

本週須注意的部分

感情運方面，冥王星持續在感情宮位行進，會覺得另一半的控制慾較強，很多事情都受到對方牽制。某些獅子座則是在情感關係上沒有安全感，對另一半的佔有慾較強，使對方感到有壓力。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到在人際關係宮位的金星影響，容易與某些人發生利益衝突，產生財務糾紛，與他人的資金往來需特別謹慎。有投資習慣的獅子座，目前處在嚴重虧損的狀態，被套牢在高點，難以脫身。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的太陽與木星呈現合相，先前所購買的限量商品價值水漲船高，有人想出高價向你收購。有投資習慣的處女座，不論投資任何項目，指數皆持續上揚，可選在相對高點獲利了結。

遠行運方面，水星與天王星合相在遠行宮位，隨興買到了一張機票就決定了一趟旅程，到嚮往的地點打卡。某些處女座則是突然要出差，會快閃某個城市，除了工作外，也會到當地遊覽一番。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到進入志業宮位的金星影響，與伴侶的重要約會，因為工作因素必須取消，使對方感到不悅。某些處女座與目前所交往的對象，彼此關係的發展停滯不前，不想浪費時間在對方身上。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，總是有人對你呼之即來，揮之即去，將你當成工具人在使喚，卻沒有相對的回饋，使你在人際關係上感到心寒。某些處女座的交際應酬活動太多，感覺沒有自己的時間可以休息、獨處。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，木星與太陽合相在感情宮位，會被喜歡的人告白，雙方正式交往成為情侶。感情已經穩定的天秤座，與情感對象會有同居，或是有結婚的打算，走向人生新旅程。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，適合短期的海外旅遊行程，到想去朝聖的景點打卡。但由於金星受到工作宮位的土星影響，在旅遊時常常會收到來自職場上司、同事的訊息，甚至還要遠端處理公事。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在志業宮位行進，短期內必須消化掉龐大的工作量，常常需要加班，在假日也不得閒。某些天秤座則是必須兼任許多臨時性的工作，每天都很操勞，才能勉強餬口。

健康運方面，水星與天王星合相在疾厄宮位，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎。某些天秤座則是要注意內分泌、腺體，以及免疫系統的問題，盡量避免過度操勞。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，消費或是購物會因為特殊身份而獲得折扣，感覺物超所值。然而金星受到土星影響，有投資習慣的天蠍座，切勿抱著賭博的心態炒短線，容易因此負債累累。

工作運方面，在工作宮位的木星合相太陽，在職場上佔盡許多優勢，獲得許多別人得不到的資源，這段時間有許多表現的空間，請盡量展示自己的優勢。某些天蠍座則是會被挖角，或是跳槽到較好的組織工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的土星受到金星影響，戀愛對象有些債務問題，連帶影響到你，雙方關係緊繃。某些天蠍座的小孩、寵物身體狀況不佳，需花很多醫療費用治療。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎。太陽與木星合相在健康、勞動宮位，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題，避免過度操勞造成肝功能負荷過重。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，另一半對你十分體貼，情感關係愉悅甜蜜。木星與太陽合相在戀愛、子女宮位，感情穩定的射手座與另一半會懷孕、生子，或是收養毛小孩。

工作運方面，水星與天王星合相在工作宮位，換了新的電子設備，工作效率提升，變得輕鬆許多。某些射手座常常需要解決突發性事務，危機處理得宜，受到許多人信賴。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到金星影響，家人的身體健康令你感到掛心，會花很多時間照顧家庭。某些射手座的居住環境充滿不友善的鄰居，經常被噪音打擾，感到十分困擾。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，使用信用卡時，會與店家產生一些糾紛，要解決這些帳務問題非常麻煩。有投資習慣的射手座，切勿抱著投機心態炒短線，容易瞬間負債累累。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的案件或任務，令許多人羨慕，但由於金星受到土星影響，也同時承擔著不能失敗的壓力。某些摩羯座則是有機會休假幾天，感覺放鬆許多。

感情運方面，水星與天王星合相在戀愛宮位，會被某個意想不到的對象告白，和對方交談後，也頗有好感。感情穩定的摩羯座，喜歡的人常常故意和你唱反調，其實是想撒嬌。

本週須注意的部分

溝通運方面，土星與海王星齊聚溝通宮位，同時土星受到金星影響，職場中有種沉悶的氛圍，找不到可以說話的對象。還是學生的摩羯座，對於目前的科目產生障礙，卻不知找誰請教比較好。

旅遊運方面，土星與海王星齊聚旅遊宮位，同時土星受到金星影響，出遠門旅行時，會感覺到待遇不如從前，食宿變貴了，服務也縮水了。某些摩羯座在旅遊時總是遇到不好的天氣，無法順利地到想去的景點朝聖。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，對某個人產生了特別的好感，覺得每天見到對方都很開心，然而金星受到土星影響，礙於身份的關係，這個對象和你不會有任何發展的可能。

旅遊運方面，木星與太陽合相在旅遊宮位，到外地旅遊時會遇到愉快的事情，清理掉心中累積的負能量。某些水瓶座會有許多出差的機會，差旅待遇極佳，除了工作之外，還可以順便遊覽當地風光。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚在金錢宮位，感覺生活費用常常捉襟見肘，會想縮減一些不必要的費用，某些水瓶座會為了追星、看演唱會、玩樂……等相關事務敗家，還不到月底，薪水就快花光了。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量繁重，常常需要加班，長時間處在緊繃的狀態，身體有過勞的現象。某些水瓶座則是兼職太多，有時還必須趕場，但酬勞還是不夠多，入不敷出。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，木星與太陽合相在金錢宮位，工作表現良好，會領到額外的獎金或報酬，有餘裕的金錢可存下來。某些雙魚座則是經營副業有成，收入增加許多，甚至超過正職的薪資。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會有許多時間與家人團聚、見面，然而金星受到土星的影響，家人會在某些事情上給你一些壓力，使你覺得心煩。某些雙魚座則是會添購新傢俱，居住環境煥然一新。

本週須注意的部分

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，有些慢性疾病的徵兆浮現，需注意身體健康的問題了。某些雙魚座的筋骨、皮膚，或牙齒出現一些小毛病，需要長時間矯正或治療。

感情運方面，火星持續在戀愛、子女宮位行進，與喜歡的人常常因為小事情吵架，和好之後，同樣的問題依然繼續鬼打牆，感覺心累。某些雙魚座則會因為小孩或寵物不受控而發脾氣，孩子也可能在這個時候生病，讓你很煩惱。

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