怪咖星座前三名是他們！很難聊、超霸道 第一名生人勿近

人的個性百百款，有些人隨和親切、但有些人就是超級難相處。命理網站《旺好運》分享，三個有口皆碑的「個性古怪星座」，快來看看他們怪在哪裡？

▎第三名 水瓶座／跳躍思考很難聊

水瓶座是出了名的難以捉摸，他們不僅話題跳很快，思想更是嚴重，可能你還在探討一件事情的時候，他們已經轉向別的事情了，常常讓人一頭霧水，但這樣的性格有些人喜歡，但也有些人就是會討厭。

▎第二名 獅子座／不是總裁也霸道

獅子座性格總是霸道又強勢，他們的自尊心時常在內心作祟，導致很多時候的表現及言論都讓人無法理解，嚴重的話還可能會得罪別人，因此容易會被冠上「怪咖」的名號。

▎第一名 金牛座／生人勿近超冷漠

金牛座剛開始與陌生人接觸時，總是會讓人覺得他們很冷淡，甚至是不好相處的形象，但其實要認識久了才會知道他們很好聊天，但也因為過於極端的對比，時常會讓人覺得個性真的太古怪。

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