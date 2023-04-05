掃墓注意！清明節4生肖易「卡陰」命理師：6地點聚陰要避開

今天是清明節(5日)，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書公布4生肖容易「卡到陰」，要特別當心，另外也點出容易卡到陰的時辰，在命理學上較容易被煞到，要特別注意。

屬鼠、蛇

以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方。這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這兩個生肖清明節要當心一些海邊、河邊、山上盡量不要前往。

屬猴

因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子清明節容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

屬豬

因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔！這樣穢氣與煞氣當然比較重清明節容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。

注意時辰

小孟老師表示，以下時辰也容易卡陰，分別是丑時(1-3點)、戌時(19-21 點)、亥時(21-23 點)以及出生時辰-戌時(19-21點)、亥時(21-23點)、子時(23-1 點)的人，因為太陽就算是在春天，最慢大概也就是晚上6-7點後就下山進入夜晚，進入夜晚當然是陽氣不生、陰氣陰氣較盛，魑魅魍魎也就都是在這個階段開始活動，因此在這些時辰出生的人在命理學上也是較容易被煞到，清明時更容易招陰。

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