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清明時節水星震盪 命理師：注意交通重大意外 雙魚、水瓶5星座事業走旺運

聯合新聞網／ 文／命理專家邱彥龍
邱彥龍老師提醒，清明節氣這16天，水星接近與天王星合象，重大交通意外會特別多，要格外注意。 圖/ingiamge
邱彥龍老師提醒，清明節氣這16天，水星接近與天王星合象，重大交通意外會特別多，要格外注意。 圖/ingiamge

明天就是4/5清明節，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，清明節水星震盪，是大環境重新洗牌，自我整理的好時機，『溝通、協調、創新』是未來兩個多月的三大重點，需資源和條件符合，才能把握住機運讓事情發展與運行，但若自身條件不足則會中斷結束。邱彥龍老師並提醒，清明節氣這16天，水星接近與天王星合象，重大交通意外會特別多，要格外注意。

邱彥龍老師說，從3月31日開始到6月13日之間，水星進入了震盪軌跡，『溝通與談判』會是個人、企業跟國家的最大功課，基於文化差異跟三觀思想的落差，還有思維層次頻率的不同，口水戰、認知戰、宣傳戰會很強烈，幸運的是，行政、立法或企業會議會有新政策與新方案產生，當民意有所改變，需透過政府機構或有權力者協助打通關，才能成功或執行。

邱彥龍老師表示，清明是個變革的節氣，大環境變化多端，務實與詐騙會形成強烈對比，並且被拿到檯面上討論，詐騙集團喜歡打感情牌，務必冷靜沉著面對。這段時間認真做事也會比吹噓來得有用，眾人的第六感會比較敏感，尤其是雙魚座、水瓶座、摩羯座、雙子座和巨蟹座，面對問題比較能夠解決，事業進展也比較順利。

但邱彥龍老師也提醒，清明節氣這16天，水星接近與天王星合象，重大交通意外會特別多，還有電器產品意外、火災、開刀血光、化學、醫藥問題等、過敏也會變多，還要注意心理情緒。至於黑道、毒品、槍枝、網路駭客，詐騙集團等問題，政府會強力打擊，並且有新法案進行討論，以期讓社會更安定。

邱彥龍老師引用《易林·屯之豐》卦曰：『黃鳥悲鳴，愁不見星。困於鷙鳥，鸇使我驚。』來說明這段時間任何人事地物都將有所變革，大環境在重新洗牌，是一個極大的過渡期，人們往往不明白未來的方向在哪而感到恐慌，只要學會群體思維，不再以個人思維行事，團隊合作要有共同信念，秉持『大愛』做事跟做人，就能逢凶化吉，否極泰來。

清明節 節氣 星座運勢

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