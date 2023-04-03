餐桌上12星座聊什麼？雙子聊八卦、處女罵同事、這星座安靜滑手機
連假期間，也少不了親友聚餐的機會，占星師12talks在Ig分享「一桌都是XX座會聊什麼話題...」系列文章，分析十二星座「餐桌」上的有趣反應。
▎白羊座
‧來比賽 誰喝更快
‧我們來玩個遊戲
‧要不要續攤
‧等下我朋友會來
▎金牛座
‧新開那間燒肉超好吃的
‧你知道那邊有打折耶
‧能給我嚐一口嗎
‧嗯嗯 已經去了那個藝術展
▎雙子座
‧八卦 I need八卦
‧說不完的笑料
‧不停提問題 但沒有答案
‧尋求意見
▎巨蟹座
‧我有一個新食譜
‧最新的劇追了沒
‧家庭
‧如何養生
▎獅子座
‧任何關於自己的專業
‧這裡服務不是太好
‧不要多說 喝了
‧不能實現的理想
▎處女座
‧上班遇到那人超白目
‧工作有多忙有多忙
‧誰最近身體出狀況了
‧差不多了 我要回去了
▎天秤座
‧吃什麼？都可以啊
‧還是這些都叫
‧你選你選
‧最近有打折耶
▎天蠍座
‧另一半的好與不好
‧前男友/前女友
‧性
▎射手座
‧打算去哪裡旅行
‧哪裡適合一個人發呆
‧我看了一部外國電影
‧想去其他地方生活看看
▎摩羯座
‧最近工作怎麼樣
‧抱怨
‧沉默
‧低頭玩手機
▎水瓶座
‧你手機更新了沒
‧就像我有個朋友 也遇到這情況
‧下星期？我明天就去
‧各說各話 沒有延續話題
▎雙魚座
‧這是什麼香味啊
‧最近想買這個
‧你覺得我選哪一個好
‧笑 不知道笑什麼
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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