餐桌上12星座聊什麼？雙子聊八卦、處女罵同事、這星座安靜滑手機

首先，需要確認我們的潛意識中擁有預知功能，一般人所謂的靈感和巧合就不說了。從催眠研究和阿卡西紀錄研究中，我們的確對未來具有影像能力，也有許多人有做過預知夢，在子玄教學的統計上，做個預知夢的同學大概占了1/10強，而且這個預知夢不是夢到棺材等於升官發財這類的折射的夢，而是你夢的事情實際的發生在未來的生活中，讓你在發生的時候產生了「既視感」的神奇現象。

2023-04-03 10:26