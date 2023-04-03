餐桌上12星座聊什麼？雙子聊八卦、處女罵同事、這星座安靜滑手機

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聯合新聞網／ 聯合新聞網
親友聚餐，12星座總會聊不同的話題。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
親友聚餐，12星座總會聊不同的話題。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

連假期間，也少不了親友聚餐的機會，占星師12talks在Ig分享「一桌都是XX座會聊什麼話題...」系列文章，分析十二星座「餐桌」上的有趣反應。

▎白羊座

‧來比賽 誰喝更快

‧我們來玩個遊戲

‧要不要續攤

‧等下我朋友會來

▎金牛座

‧新開那間燒肉超好吃的

‧你知道那邊有打折耶

‧能給我嚐一口嗎

‧嗯嗯 已經去了那個藝術展

▎雙子座

‧八卦 I need八卦

‧說不完的笑料

‧不停提問題 但沒有答案

‧尋求意見

▎巨蟹座

‧我有一個新食譜

‧最新的劇追了沒

‧家庭

‧如何養生

▎獅子座

‧任何關於自己的專業

‧這裡服務不是太好

‧不要多說 喝了

‧不能實現的理想

▎處女座

‧上班遇到那人超白目

‧工作有多忙有多忙

‧誰最近身體出狀況了

‧差不多了 我要回去了

▎天秤座

‧吃什麼？都可以啊

‧還是這些都叫

‧你選你選

‧最近有打折耶

▎天蠍座

‧另一半的好與不好

‧前男友/前女友

‧性

▎射手座

‧打算去哪裡旅行

‧哪裡適合一個人發呆

‧我看了一部外國電影

‧想去其他地方生活看看

▎摩羯座

‧最近工作怎麼樣

‧抱怨

‧沉默

‧低頭玩手機

▎水瓶座

‧你手機更新了沒

‧就像我有個朋友 也遇到這情況

‧下星期？我明天就去

‧各說各話 沒有延續話題

▎雙魚座

‧這是什麼香味啊

‧最近想買這個

‧你覺得我選哪一個好

‧笑 不知道笑什麼

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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