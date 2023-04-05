小劇場演不完？老是煩惱還沒發生的事...最愛「腦補」3星座有你嗎？
你是那種遇到事情總會胡思亂想，只要對方一句話、一個舉動，你的想像力就能無限延伸，內心總愛上演小劇場的人嗎？命理網站《旺好運》分享，有三個星座超愛腦補，他們總是敏感且想太多，甚至會內心不斷上演小劇場，快來看看你有沒有上榜吧！
▎第三名：巨蟹座
巨蟹座性格缺乏安全感，而且時常有負面的想法，主要是因為自己太過於替人著想，導致開始會胡思亂想，最後其實根本沒有人想太多，只是自己腦補的情節。
▎第二名：天秤座
天秤座非常在意別人的眼光，內心小劇場更是數不完，他們希望自己在別人心裡都是一個不錯且好形象的人，所以常常把自己搞的壓力很大，甚至還會出現八點檔的戲碼，真的太愛腦補了。
▎第一名：雙魚座
雙魚座心思很細膩且敏感，重點是容易想很多，別人的一個眼神一個動作，他們就能延伸出一堆腦補的想法，時常都在為這些事情煩惱，讓人與他們相處都很怕他們走心。
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