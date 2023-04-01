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「清明節」當天沒法掃墓？別擔心...祭祖吉日、方式還有這些

旺好運／ 楊登嵙
圖為土城靈恩納骨塔清明祭祖狀況，圖為示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影
圖為土城靈恩納骨塔清明祭祖狀況，圖為示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影

今年「清明節」是4月5日，於4月1日至5日為連續假期，「清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖，幾乎成為全民運動，若受疫情影響或有要事不能回家掃墓祭祖怎麼辦？可以做什麼事讓祖先不會怪我？建議可以採用以下方式：

一、提早祭祖:

現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，所以現在掃墓可省事多了，只要準備供品，根本不必鋤草、補土，所以，靈骨塔位可以提前清明掃墓，不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜祖先，想去就去，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前；否則下午3點後再來掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

圖為土城靈恩納骨塔清明祭祖狀況，圖為示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影
圖為土城靈恩納骨塔清明祭祖狀況，圖為示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影

掃墓什麼狀況要擇日看好日子？

1、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。

2、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。

3、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。

4、先人骨灰要進塔。

5、先人遺骸要下葬。

6、先人遺骸要撿骨。

7、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

以下提供2023年提早或往後分流掃墓的吉日及注意事項：

4月1日，沖屬羊21歲，坐東向西不宜。

4月3日，沖屬雞19歲，坐西向東不宜。

4月7日，沖屬牛15、75歲，坐西向東不宜。

4月8日，沖屬虎14、74歲，坐南向北不宜。

4月9日，沖屬兔13、73歲，坐東向西不宜。

例如：3月27日，戶外墳墓掃墓親人及子孫屬虎26、86歲(其他歲數的虎沒有關係！)，或墳墓坐南向北不宜，要改其他日期；靈骨塔位不必看日子，想去就去，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前；否則下午3點後再來掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

二、「線上祭祖」：

因應新冠肺炎疫情，各縣市政府都鼓勵民眾「清明節」掃墓改採「線上掃墓、祭祖」，這不符合傳統「清明節」掃墓祭祖民俗，民眾恐不易接受這麼先進的科技創意，且也無法確認祖先是否有「上網」接受祭祀，甚至認為祖先根本不會上網。其實祖祠或家裡有供奉祖先的牌位，就如同祂們就在那裡，在那裡祭拜就可以，比用電腦「線上祭祖」更好，不必到墳墓或靈骨塔掃墓祭祖，避免群聚感染。

三、親戚通知:

若遠在國外或家中也無設置祖先牌位因要事無法掃墓，掃墓時可以請親人代購供品並焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

清明節

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