今年愚人節碰上「楊公忌日」 專家示警不宜捉弄人：小心反噬

今（1）日是愚人節，不少人都會故意捉弄朋友，或是開玩笑欺騙身邊的人。不過，命理專家柯柏成提到，今年的4月1日正好遇上陰曆的楊公忌日，所以其實是諸事不宜，打算捉弄朋友的人千萬要節制，因為很容易弄巧成拙，甚至會有反噬效果。

柯柏成在臉書粉專「柯柏成/命理」上發文，由於現在陰陽合曆的關係，陽曆是按西方的曆法同步，陰曆是根據先民農耕規律的節氣來過。柯柏成指出每年的陽曆4月1日是西洋人的愚人節，通常當天都會有一些開玩笑的事情發生。不過，柯柏成提醒「今年的4月1日正好遇上陰曆所謂的楊公忌日，其實是諸事不宜」。

柯柏成表示楊公忌日有幾種說法，首先是唐朝時的風水宗師楊筠松在整理曆法時，發現一年有13個諸事不宜的凶日要盡量避開；另一種說法是，北宋楊家將的老帥楊業，一生帶領楊家將征戰少有敗績，偏偏某幾個日子就算兵強馬壯、糧草充足還是會吃虧。

柯柏成透露楊業後來統計了一下規律，發現一年裡面總是在那13天，後來就把這些忌諱的日子傳下去，「只要遇到戰事，就要求楊家將們堅壁清野、堅守不出戰，這樣就很少再嘗到敗績，後來佘太君百歲掛帥還能夠打贏，全靠這套選日祕法」。

柯柏成坦言楊家將本來就是稗官野史，不一定要採信，他本身比較傾向楊筠松宗師的說法。最後，柯柏成再次呼籲大家，今年4月1日是特殊的日子，準備愚人節捉弄朋友的人千萬要節制，因為很容易弄巧成拙，雖然小小的玩笑無傷大雅，但是過分捉弄就會有反噬效果。

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