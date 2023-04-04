當12星座被「已讀不回」？火象原地爆炸、土象扮柯南查真相

大家都不喜歡別人「已讀不回」，但12星座反應又會是如何？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』12星座被已讀不回！！內心的真實反應！？建議可參考太陽和月亮星座。

▎火象星座 原地爆炸

牡羊、獅子、射手

火象星座在很多時候有點雙標，他們可以已讀不回別人，但是別人不能已讀他們。火象個性本來就又直又急，當他們被已讀不回，一開始會先壓抑，隨著「已讀不回」時間越來越長，他們會按耐不住氣噗噗，有些火象會一直傳訊息給你，有些甚至拿起電話「奪命連環扣」。

這也取決於你是不是火象星座的另一半或是重要的人，如果不是重要的人，他不會有這麼劇烈反應，但如果你是他們另一半，卻已讀不回就完蛋了。也許他原本找你沒什麼大事，但你已讀不回，絕對從小事變成大問題。

火象星座談戀愛時，常會模仿另一半行為，如果你已讀不回他，他可能會學你已讀不回。建議如果沒有好理由，最好乖乖回他們訊息。

▎水象星座 內心小劇場爆棚

巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座被已讀不回，會在內心演起八點檔。他們在感情裡非常需要安全感，當他們傳訊息給你，你沒回她，他們會開始胡思亂想，水象星座是非常容易「吃習慣」的星座，例如你每天都固定傳訊息給他，可是你突然搞失蹤，讓他們找不到人又已讀不回，絕對讓他們理智線斷掉，鑽牛角尖的程度會超乎想像。

水象星座戀愛的時候總有擔心不完的事情，如果你今天已讀不回他們，他們可能懷疑你是不是劈腿？對他沒感覺了？或是擔心你出了意外。

當既有的習慣突然感變，會讓水象星座無法冷靜下來，他們被已讀不回，可能會躲到自己的世界裡，開始胡思亂想，你也會很難把他們拉出來。

▎外表冷靜、內心崩潰

金牛、處女、摩羯

土象星座被已讀不回，當下會先幫對方找藉口，告訴自己對方可能在忙工作，第一時間不會想很多，但是他們是很「摳細節」的星座，已讀不回一下子還能忍受，如果你已讀不回的時間拉長，土象星座就會開始抽絲剝繭回想發生什麼事。

土象星座無法從外表察覺他們的情緒反應，可能外表看來很平靜沉穩，其實內心已經大崩潰。如果你長時間已讀不回，土象星座會開始回想你們之間是否有發生事情，以至於你已讀不回他。土象星座談戀愛非常需要規律，當規律被打破和平常不一樣時，他們會感覺異常，想知道你為何已讀不回。如果你後來給出的理由很合理，他就能接受，不會追究，但是如果你騙他或給了太瞎的理由，土象星座會開啟「福爾摩斯」模式追根究底。

▎風象星座 裝作無所謂

雙子、天秤、水瓶

風象星座常常會「已讀不回別人」，平常看起來對很多事都不在乎的他們，其實內心是非常敏感的。

風象星座平常看起來「沒心沒肺」，其實是因為他們很會裝傻，在情感上他們很敏感、很細膩，所以當他們被已讀不回，第一時間會裝出若無其事，不在乎無所謂的樣子，但是內心會充滿很多想法與疑問，尤其是被曖昧、或正在發展中的對象已讀不回，他們會默默往後退，風象星座會認為「你大概對他沒感覺」，也會在心裡認定要疏遠。

很多人覺得風象星座是「愛搞曖昧」的星座，但其實他們感情想要的是確定感，對於模糊不清的曖昧其實很討厭，當他們被已讀不回，心裡會直接判對方出局，就算對方後面想要再積極找回熱度，可能也有點困難。風象沒有你想像中大方，如果他們嘴上說沒關係、不在意，其實心裡很在意。

如果風象星座對你沒意思，他們其實不會給你太多回應，更不用說傳訊息給你，對喜歡的人他們才會做球給隊方接，想和風象星座發展一定要掌握節奏。風象臉皮很薄，如果他們主動做球、丟球給你，你卻不接已讀不回，會非常傷他們自尊。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。