清明祭祖要注意！網議「清明傳統美食與禁忌水果」一次看
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「清明節」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大清明節傳統美食網路聲量排行，以及五大清明節禁忌水果。
清明節是華人重要的傳統節日之一，也是祭祖掃墓的日子。在這一天，人們除了祭祖掃墓外，還會食用特別的清明節傳統美食，以表達對祖先的尊敬和思念之情。然而，也有一些清明節禁忌水果需要避免使用，以免誤觸傳統禁忌，影響家族運勢。
「潤餅內餡」引出南北網友熱餡才是最強吃法說到清明節就不得不提吃潤餅的習俗，但你知道為什麼要吃潤餅嗎？因為在清明節的前一至兩日還有一個「寒食節」，該節日因禁止點火烹煮肉食而得名，才會衍生出吃潤餅的習俗。但吃潤餅的習俗南北大不同，不管是潤餅餡料或食用習慣都有所差異，便有網友在討論區發文詢問「清明節吃潤餅是南部人才會的嗎？」，吸引眾多回覆「我也是北部人家裡沒有這種習俗，但男友家中南部人會在清明節吃潤餅」，但也有網友說「台北、彰化、屏東家人也會包」。另外，也有許多網友討論潤餅的餡料，釣出南部網友表示「潤餅一定要有油麵！」，更有嘉義網友說「我們家都要加美奶滋」，顯示各地對潤餅的飲食文化大不同。
「草仔粿」、「紅龜粿」也是掃墓祭拜時的經典供品，其中「草仔粿」的「粿」音同「貴」，代表向祖先祈願保佑一路子孫平安、大發財之意；「紅龜粿」則是象徵延年益壽、長命百歲，同時「龜」音同「歸」，品嘗紅龜粿有「回歸初衷」的意思。除了具象徵意義外，多數網友紛紛熱議「草仔粿」到底是鹹的還是甜的好吃，引來網友留言「我喜歡有鹹菜脯的」、「紅豆餡比較讚」，除此之外，也有網友表示「從小到大只吃沒包餡的，就是要那股草香與微甜」、「沒餡的真的超讚，享受那個草香味」，直言沒有餡料的草仔粿也別具一番風味。
「鳳梨」、 「香蕉」讓厄運旺來 「葡萄」、「荔枝」讓壞事連串清明節祭祖時，長輩總是用心準備各式供品，希望祖先能夠吃的豐盛且庇佑後代子孫，但要注意不是所有水果都可以拿來祭拜，像是「鳳梨」在掃墓拜拜使用會帶有不祥之意，與「香蕉」這類的諧音水果，因諧音似同「招你來旺」，要小心有讓「被祭拜者人口興旺」的意思。而「葡萄」、「荔枝」則因成串的外型，隱含「死整串」之意，在掃墓時也不宜使用，要避免家中可能有人會跟著往生者走。最後，「番茄」這類的多籽食物，因為種籽不易被人體消化，帶來有不潔的象徵，也有多心和壞兆頭的意思。
隨著時間推移，許多民眾對於供品的樣式不再侷限於特定的品項，反而認為祭拜心意更為重要、心誠則靈，使用祖先生前喜歡的食物作為供品也很好，有網友便發文分享「自己掃墓都拜麥當勞、肯德基」，吸引許多網友留言表示「之前在佛寺裡看過有人拜披薩，覺得新奇」、「之前因為工作來不及準備菜碗，最後買了爸爸生前最愛的維力炸醬麵包、餅乾」。
其實不論準備什麼供品，最重要的是把握清明節眾人團聚與緬懷祖先的機會，對親友表達關心，也對祖先傳遞懷念與感恩之情，懂得珍惜與把握當下，凝聚家族成員的感情才是「慎終追遠」的真諦。
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「清明節美食與禁忌水果」相關討論則數。觀測期間：2022/03/01~2023/03/22，共一年觀測來源：討論區、社群網站、問答網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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