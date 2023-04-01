清明祭祖要注意！網議「清明傳統美食與禁忌水果」一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「清明節」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大清明節傳統美食網路聲量排行，以及五大清明節禁忌水果。

清明節是華人重要的傳統節日之一，也是祭祖掃墓的日子。在這一天，人們除了祭祖掃墓外，還會食用特別的清明節傳統美食，以表達對祖先的尊敬和思念之情。然而，也有一些清明節禁忌水果需要避免使用，以免誤觸傳統禁忌，影響家族運勢。

「潤餅內餡」引出南北網友熱餡才是最強吃法 清明節傳統美食TOP5 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 說到清明節就不得不提吃潤餅的習俗，但你知道為什麼要吃潤餅嗎？因為在清明節的前一至兩日還有一個「寒食節」，該節日因禁止點火烹煮肉食而得名，才會衍生出吃潤餅的習俗。但吃潤餅的習俗南北大不同，不管是潤餅餡料或食用習慣都有所差異，便有網友在討論區發文詢問「清明節吃潤餅是南部人才會的嗎？」，吸引眾多回覆「我也是北部人家裡沒有這種習俗，但男友家中南部人會在清明節吃潤餅」，但也有網友說「台北、彰化、屏東家人也會包」。另外，也有許多網友討論潤餅的餡料，釣出南部網友表示「潤餅一定要有油麵！」，更有嘉義網友說「我們家都要加美奶滋」，顯示各地對潤餅的飲食文化大不同。

「草仔粿」、「紅龜粿」也是掃墓祭拜時的經典供品，其中「草仔粿」的「粿」音同「貴」，代表向祖先祈願保佑一路子孫平安、大發財之意；「紅龜粿」則是象徵延年益壽、長命百歲，同時「龜」音同「歸」，品嘗紅龜粿有「回歸初衷」的意思。除了具象徵意義外，多數網友紛紛熱議「草仔粿」到底是鹹的還是甜的好吃，引來網友留言「我喜歡有鹹菜脯的」、「紅豆餡比較讚」，除此之外，也有網友表示「從小到大只吃沒包餡的，就是要那股草香與微甜」、「沒餡的真的超讚，享受那個草香味」，直言沒有餡料的草仔粿也別具一番風味。

「鳳梨」、 「香蕉」讓厄運旺來 「葡萄」、「荔枝」讓壞事連串 清明節禁忌水果TOP5 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 清明節祭祖時，長輩總是用心準備各式供品，希望祖先能夠吃的豐盛且庇佑後代子孫，但要注意不是所有水果都可以拿來祭拜，像是「鳳梨」在掃墓拜拜使用會帶有不祥之意，與「香蕉」這類的諧音水果，因諧音似同「招你來旺」，要小心有讓「被祭拜者人口興旺」的意思。而「葡萄」、「荔枝」則因成串的外型，隱含「死整串」之意，在掃墓時也不宜使用，要避免家中可能有人會跟著往生者走。最後，「番茄」這類的多籽食物，因為種籽不易被人體消化，帶來有不潔的象徵，也有多心和壞兆頭的意思。

隨著時間推移，許多民眾對於供品的樣式不再侷限於特定的品項，反而認為祭拜心意更為重要、心誠則靈，使用祖先生前喜歡的食物作為供品也很好，有網友便發文分享「自己掃墓都拜麥當勞、肯德基」，吸引許多網友留言表示「之前在佛寺裡看過有人拜披薩，覺得新奇」、「之前因為工作來不及準備菜碗，最後買了爸爸生前最愛的維力炸醬麵包、餅乾」。

其實不論準備什麼供品，最重要的是把握清明節眾人團聚與緬懷祖先的機會，對親友表達關心，也對祖先傳遞懷念與感恩之情，懂得珍惜與把握當下，凝聚家族成員的感情才是「慎終追遠」的真諦。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「清明節美食與禁忌水果」相關討論則數。觀測期間：2022/03/01~2023/03/22，共一年觀測來源：討論區、社群網站、問答網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw