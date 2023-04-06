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好感嘆！「最愛留戀過去」的生肖TOP3 屬蛇人常陷入回憶漩渦

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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人們常為落花流水觸景生情，或喜或憂都被思念回憶所牽動著，有人能夠笑看往事，不再眷戀，有人則情深義重緬懷過去，讓我們來看看，最愛留戀過去的生肖前三名是那些人。

第三名：羊

屬羊的人天生溫順善良，舉止優雅又富有同情心，個性順從，不喜反抗，而且特別容易動情，常會多愁善感，尤其是和心中重要的人去過的地方，就會特別留戀，例如過去和情人去的地方，就會想要再回去重溫舊夢，或是小時候同窗好友所贈予的紀念品，可能還保留著，有時也會拿出來回憶，別覺得羊是留戀過去，對於羊來說，這是一種浪漫的回憶，也是精神上的充電，最好能夠支持他的想法，這樣羊會覺得你是和他站在同一邊，千萬別和他爭執要放下過去，否則羊發起脾氣來，也是會用羊角抵抗的。

第二名：蛇

屬蛇人在精神上，非常敏感而又脆弱，有時還會挖洞讓自己鑽進去，不停的在裡面思索，卻不知道有時候不必如此追根究底，只要回頭，就能到達彼岸，脫去煩惱的枷鎖，可惜蛇就是不懂得跳開，讓自己的心胸更開闊些，所以對於舊有的事物，容易耿耿於懷，例如看到過去的老照片，就會不斷的回想，曾經種種是如何，當初怎麼沒有好好珍惜等等，讓自己陷入其中，或是回憶當年的豐功偉業，感嘆今非昔比，風光不再的失落，其實蛇應該要學會活在當下，才不會讓自己的心情受到影響。

第一名：狗

在屬狗人的心裡，藏著許多過去的回憶，他們非常忠誠，而且頑固，他們最厲害的是續航力，能把這些他們在乎的回憶，長久的記在心裡而不會消散，例如過去對自己有恩的師長、朋友，或是曾經最愛的情人，都會牢記在心中，狗很念舊，如果你曾經幫助過他們，那麼當你遇到困難時，狗一定會跳出來為你赴湯蹈火，如果你是他曾經摯愛的情人，那麼他也會願意以朋友的角色，繼續在你身邊，默默地守護，所以能夠跟狗當朋友，是一件幸福的事，只要你得到他的認可，他就會忠實的在你邊陪伴著你。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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