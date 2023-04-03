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本週「血型+生肖」財運排行TOP5！A型這生肖「付出就有收穫」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能討債成功，收回借出去的財物，有人則能被派去受訓，回來後升職加薪，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型 X 生肖屬猴

對於有金錢糾紛的人來說，這週可望撥雲見日，看到希望燦爛的陽光，對於欠債不還的人，多與之溝通，能取回借出去的財物，若有官司是非的人，在金錢賠償上，有機會可以拉近彼此間的金額，取得共識，如果是自己理虧，也能夠降低賠償金額，減少損失，即是讓財庫不再破漏。

第四名：血型B型 X 生肖屬牛

日復一日，平淡無味的上班族工作者，終於有機會在工作中加一些刺激進來了，你將有可能被指派去參加職業訓練，在過程中可能需要面對很大的壓力，以及相當多的競爭者，但是請你一定要努力學習，取得好成績，因為當你學成歸來時，不僅讓自己的職位提高，薪資也會跟著向上提升。

第三名：血型O型 X 生肖屬羊

本週的感官能力特別敏感，思慮非常清晰，對身邊所獲得的訊息能夠加以分析，並且有耐心去靜靜的觀察，把眼光放得很遠，這樣的能力若是用在投資理財上，則能做出長遠規劃，對於往後財富累積的速度，自然不在話下，所以趕緊運用這股能力，多去研究投資訊息。

第二名：血型A型 X 生肖屬狗

所謂天助自助者，財運的累積，需要自己去努力，而本週就是一個付出就會有收穫的運勢，所以對於業務工作者來說，是相當好的消息，只要你願意不辭辛勞，多多去拜訪客戶，就有機會增加業績，但是要提醒你，態度必須誠懇，行事作風要有信用，才能有好結果。

第一名：血型O型 X 生肖屬猴

從事銷售工作的人，這週可要注意了，有機會遇到大量的採購者，對方看起來並不起眼，但是會一次性的包貨購買大量商品，例如服飾業會遇到學生要訂購班服，或是美妝業遇到有公司要購買員工禮品等等，總之別小看任何一名客戶，說不定等下上門的，就是採購部門的人了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 客戶 薪資 理財

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