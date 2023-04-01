清明掃墓眉角多！網議「這些」禁忌千萬要避開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「掃墓禁忌」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大掃墓禁忌有哪些。

每逢四月細雨紛飛，正是清明掃墓的日子，有不少家庭會提前返鄉祭祖，然而在掃墓過程中有些禁忌卻容易被忽略，例如鮮花與供品選擇、祭拜時間安排等，一不小心就觸犯到祖先，也可能因此惹禍上身，導致晦氣招染、厄運連連。

「時間安排」最好在日落前 供品不要選「帶刺」鮮花、「成串」水果

網友熱議 TOP5 掃墓禁忌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 時間安排不當

觀察網路上對於「掃墓禁忌」的相關話題討論，可以發現多數網友在掃墓時非常在意「時間安排不當」，除了要慎選吉日，也需注意時辰，有命理專家表示「掃墓最好在下午3點之前」，因為太陽準備下山，陽氣會隨之消散，陰氣則會越來越濃重，容易招惹陰靈纏身或騷擾，因此建議「清明節拜拜以白天完成為佳」。

NO2鮮花禁忌

提到祭祀，不少人都會準備鮮花供品，然而花束種類並不是自己喜歡就好，有些可能代表著負面涵義，有網友分享「買花要避免有帶刺的種類」，例如玫瑰、薔薇，因為此種花卉是用於擋煞，拿來祭祖可能會擋掉好運氣；也有網友表示「應該要以白色、黃色，素雅為主」，例如百合、菊花，用於象徵對逝者的惋惜與懷念。

NO3. 玩樂嬉戲

墓地是許多祖先安息的場所，因此應注意行為與音量，不可隨意玩樂嬉戲，日前社群討論區出現一則「年輕人站在祖先的墓碑上拿著水管亂噴」的影片，引來眾多網友憤怒留言「到時卡到，求哪尊神都沒用了」、「公嬤看了流眼淚兼搖頭」；也有網友分享自身經歷「之前在掃墓時亂講了一句玩笑話，當天晚上車禍腿骨裂了」，表示要對逝者保持敬畏，否則很容易被厄運纏身。

NO4. 水果禁忌

水果也是多數網友在祭祀時會準備的供品之一，然而一般常用於拜拜的鳳梨卻不適合用來祭拜祖先，有網友表示「鳳來有『旺來』的含義，代表亡者一直來」，其他像是蓮霧因為內裡空心，也表示「無心」，成串的葡萄和荔枝則是意味著「一連串的惡運」，也應避免作為供品祭拜；也有人提到要「拜奇數」，因為《易經》有記載「奇數陽，偶數陰」，因此水果數量和種類以奇數為佳。

NO5. 不宜拍照

近年來年輕人興起一波拍照打卡、直播風潮，但有網友提醒「在墓區最好不要拍照」，若是想與家人合影，或拍攝紀念祖先牌位，需注意不要將其他逝者的墳墓入鏡，不僅容易驚擾周邊亡魂，更有可能會「卡到陰」，若真的不小心拍到，有民俗專家建議「除了把照片刪掉之外，最後在門口燒香，將『不好的東西』請出去」。

慎終追遠是件非常莊重且有意義的活動，除了能祭祀祖先、緬懷逝者以外，也是個能與親人相聚、踏青賞春的日子，下次掃墓前別忘了這些網友熱議的掃墓禁忌，懷著對祖先的感恩與思念，清明時節一同與家人度過吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「掃墓禁忌」相關討論則數。

觀測期間：2022/03/01~2023/03/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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