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讓人喘不過氣！3大星座是「恐怖控制狂」巨蟹容易壓抑到爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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控制狂指的是試圖支配周遭一切事情做法的人，他們會希望被控制者能全面聽他們的話，不願意聽取他人意見，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目點名了有三個星座喜歡在感情裡「全面控制」另一半，讓對方喘不過氣，請參考太陽、上升以及金星。

第一名：天蠍座

天蠍座是冥王星守護，12星座裡最宿命論的就是天蠍座，如果沒有安全感，一定是萬劫不復的，為了雙方關係好，天蠍會先砌一些防護牆，讓互相不要踩雷，但總是會有低谷及出現強求的時候，這時候控制慾就來了，這時天蠍會自認給對方很多愛，就想能控制對方。

第二名：摩羯座

摩羯座對於傳統倫理道德很要求，稍微有點偏差會看不下去，但因為這樣，也給人一種沒有彈性的感覺，身邊的人會覺得摩羯想法很棒，但是不要用管的，因為愛情的部分不太適合直接，放軟一點會比較好。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的控制算是比較柔性的，年紀越小的巨蟹座對愛不了解，對人的認識也不是很嫻熟，會有一種沒有信心的感覺，容易對愛有落差，如果感覺到對方沒有聽自己的，或是和自己想像的不一樣，巨蟹就容易陷入情緒谷底，很多巨蟹不太會表達，壓抑久了就會變成控制。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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