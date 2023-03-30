快訊

內科驚見小貨車販售「3元即期蛋」 眾人不買單喊抵制：再囤啊

直播／六福村改口稱東非狒狒「是我們的」 10：30開記者會說明

CP值最高！蔣萬安宣布全民普發6千北市加碼抽獎 最大獎500萬現金

愚人節快到了！3大星座「最開不起玩笑」 惹到No.1小心被報復

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

愚人節到了，免不了互相開個小玩笑，畢竟人與人之間的相處，總是需要些潤滑劑，像是幽默感和玩笑話，來為彼此都加些樂趣，不過有些人的地雷比較多，會過度解析別人的話，一不小心，就容易把玩笑話當成揶揄或嘲笑的意思。因此要小心某些星座，絕對不可以隨意的開他們玩笑。

TOP 3：金牛座

金牛座有著穩定、實際和現實的特質，很注重物質生活和安全感，喜歡穩定的環境和事物，通常也比較保守，容易遵循傳統的價值觀和行為，不太喜歡突破傳統或冒險。

而且金牛座也很珍惜自己的私人空間和隱私，在自己的範圍內做自己想做的事情，會感到很放鬆，再加上個人的價值觀，所以不太允許別人來干擾自己的行為及處事態度。但若遇到別人拿這類事情來開玩笑時，就容易讓金牛座覺得自己被侵犯了，而引起不愉快。

若是要跟金牛座開玩笑，則需要注意最好別提到私事，畢竟金牛座很重視自己的領域，更不要隨意開玩笑或挑戰他們的價值觀，以免影響彼此的關係。

TOP 2：獅子座

獅子座喜歡展現威懾力和領導才能，個性上很有自信、堅定和勇敢，喜歡成為關注的焦點，享受被讚揚和讚美的感覺。不過卻也是十分驕傲且自負，對自己的形象和聲譽非常在意，很容易感到被批評或挑戰自尊心。

因為喜歡受到肯定和認可，所以對於玩笑話容易感到不悅，尤其是有關於自己的能力、品味、形象，或在乎的事情時，會讓他們感到特別敏感。再加上如果措辭不當的話，可能會引發獅子座情緒的不悅，而且獅子座非常有主見，還很有自信，一旦受到挑戰，可能會變得情緒激動，甚至針鋒相對。

由此可看出，獅子座容易因為自尊心強的問題，會希望自己能得到大家的認可和尊重，因此對很多事情都認真看待，而玩笑話卻會讓他們感覺不被尊重，所以對獅子座開玩笑時，尺寸要拿捏得很恰當才行。

TOP 1：天蠍座

天蠍座是十分神秘、深沉且敏感的星座，他們對很多事情容易有過多的反應，在情感和思想上，也常常被外界所誤解，因此在幽默風趣的言談中，被玩笑話觸動時，也很容易引發情緒上的波動。

特別是在窺探隱私方面，天蠍座極度保密，不喜歡公開他們私底下的事情，如果被人拿來開玩笑或者在公眾場合透露，很容易讓天蠍座感到受辱和羞慚，會容易因此有反感的情緒，甚至可能會產生強烈的報復心理。

總之，天蠍座對於自己的情感和隱私，都有著極強的保護意識和控制欲望，他們不喜歡被人輕視、誤解或者透露隱私，這也是為什麼天蠍座容易避免與他人開玩笑，因為他們地雷比較多，也容易把玩笑話當真，而引起雙方的衝突。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 愚人節

延伸閱讀

不怕變老！成熟更有魅力的「星座X血型TOP3」B型這星座感情、人際都更成功

12星座「容易人來瘋」排名！巨蟹話停不下來、射手就愛惡作劇

旺財！成為夫妻後最會賺錢的「星座組合」TOP3 第一名超穩超會賺

最低調的3大星座！平常看似普通人「其實是隱形富翁」只有朋友知道

相關新聞

愚人節快到了！3大星座「最開不起玩笑」 惹到No.1小心被報復

愚人節到了，免不了互相開個小玩笑，畢竟人與人之間的相處，總是需要些潤滑劑，像是幽默感和玩笑話，來為彼此都加些樂趣，不過有些人的地雷比較多，會過度解析別人的話，一不小心，就容易把玩笑話當成揶揄或嘲笑的意思。因此要小心某些星座，絕對不可以隨意的開他們玩笑。

荷包賺滿！4月「4生肖財運旺翻」第一名超狂：福星都來幫忙

4月要來了，上班族除了開心迎接清明節5天連假外，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書公布了有4個生肖在4月「財運旺翻」，尤其是排行第一名屬龍的朋友，除了工作順利外，還有福星出手幫忙，讓正財運這個月相當出色，另外還有屬馬、猴、狗的朋友也上榜。

比拜拜還靈！12星座日常生活「小轉念大好運」4招曝光

火星進入巨蟹（~5/20），最大的影響就是「情緒波動」。不論是家庭、生活領域、感情關係、工作，關於「安全感」的議題將會成為擾亂你心弦的主要課題，而你卻沒有動力主動求助、呈現擺爛就好的狀態！加油，我們還有一個多月的時間要撐過去，身為一個「管很大」的星座專家，今天提供4個關於「免費日常使用的轉念好運法」提供給各星座，不用捐香油錢，記得幫我分享（臉書或限動）至少一次即可。

每日星座運勢／金牛不利於你的傳言 需要及時澄清

2023-03-30牡羊座短評：春風得意的感覺，不可太過張揚。【整體運★★★★★】所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資

2023變動多！生肖牛別衝動、蛇小心婆婆、豬桃花重災戶！

2022年又是籠罩在疫情中的一年，另外變動也特別多。因此看到這裡，不論是新讀者、老同學，都要恭喜你們平安度過了2022年。不過緊接而來的2023癸卯年，變動不但沒有更少，還會更大，所以大家一定要提早做好萬全的準備，才能讓自己的運勢達到趨吉避凶。接下來就分別以12生肖來講述2023癸卯年的整體運勢解析。

清明過後財神護祐！「4生肖」有暴富運 第一名錢財生生不息

清明連假後，許多人的運勢開始轉變，有好有壞，各有不同，然而有些人的財運將要在清明過後，開始爆發，這讓自己難以置信的好運勢，是否屬於你呢？以下一一揭曉最強財運的四個生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦