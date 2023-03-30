愚人節快到了！3大星座「最開不起玩笑」 惹到No.1小心被報復

愚人節到了，免不了互相開個小玩笑，畢竟人與人之間的相處，總是需要些潤滑劑，像是幽默感和玩笑話，來為彼此都加些樂趣，不過有些人的地雷比較多，會過度解析別人的話，一不小心，就容易把玩笑話當成揶揄或嘲笑的意思。因此要小心某些星座，絕對不可以隨意的開他們玩笑。

TOP 3：金牛座

金牛座有著穩定、實際和現實的特質，很注重物質生活和安全感，喜歡穩定的環境和事物，通常也比較保守，容易遵循傳統的價值觀和行為，不太喜歡突破傳統或冒險。

而且金牛座也很珍惜自己的私人空間和隱私，在自己的範圍內做自己想做的事情，會感到很放鬆，再加上個人的價值觀，所以不太允許別人來干擾自己的行為及處事態度。但若遇到別人拿這類事情來開玩笑時，就容易讓金牛座覺得自己被侵犯了，而引起不愉快。

若是要跟金牛座開玩笑，則需要注意最好別提到私事，畢竟金牛座很重視自己的領域，更不要隨意開玩笑或挑戰他們的價值觀，以免影響彼此的關係。

TOP 2：獅子座

獅子座喜歡展現威懾力和領導才能，個性上很有自信、堅定和勇敢，喜歡成為關注的焦點，享受被讚揚和讚美的感覺。不過卻也是十分驕傲且自負，對自己的形象和聲譽非常在意，很容易感到被批評或挑戰自尊心。

因為喜歡受到肯定和認可，所以對於玩笑話容易感到不悅，尤其是有關於自己的能力、品味、形象，或在乎的事情時，會讓他們感到特別敏感。再加上如果措辭不當的話，可能會引發獅子座情緒的不悅，而且獅子座非常有主見，還很有自信，一旦受到挑戰，可能會變得情緒激動，甚至針鋒相對。

由此可看出，獅子座容易因為自尊心強的問題，會希望自己能得到大家的認可和尊重，因此對很多事情都認真看待，而玩笑話卻會讓他們感覺不被尊重，所以對獅子座開玩笑時，尺寸要拿捏得很恰當才行。

TOP 1：天蠍座

天蠍座是十分神秘、深沉且敏感的星座，他們對很多事情容易有過多的反應，在情感和思想上，也常常被外界所誤解，因此在幽默風趣的言談中，被玩笑話觸動時，也很容易引發情緒上的波動。

特別是在窺探隱私方面，天蠍座極度保密，不喜歡公開他們私底下的事情，如果被人拿來開玩笑或者在公眾場合透露，很容易讓天蠍座感到受辱和羞慚，會容易因此有反感的情緒，甚至可能會產生強烈的報復心理。

總之，天蠍座對於自己的情感和隱私，都有著極強的保護意識和控制欲望，他們不喜歡被人輕視、誤解或者透露隱私，這也是為什麼天蠍座容易避免與他人開玩笑，因為他們地雷比較多，也容易把玩笑話當真，而引起雙方的衝突。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。