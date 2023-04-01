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清明後運勢大翻身！3生肖被眷顧「桃花、財運爆棚」

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清明之後，這3個生肖運勢桃花、財運爆棚(圖片來源：Shutterstock)
清明之後，這3個生肖運勢桃花、財運爆棚(圖片來源：Shutterstock)

揮手告別陽光明媚的「春分」節氣，我們即將迎來今年春季的第五個節氣——清明（陽暦2023年4月5日），代表我們已開始進入丙辰月，盆地氣候溫暖，春意正濃。今天，科技紫微網就來跟大家談談有關清明的傳統習俗和好運生肖。

清明前世

為什麼清明同時是節日與節氣呢？其實與另外兩個消失的節日「寒食節」與「上巳節」有關。寒食節通常在清明前一兩天，習俗上不生火做飯，只吃冷食。而上巳節被稱為春浴日，透過沐浴達到清潔與驅邪解厄的效果，到郊外踏青、縱情山水，就像是古人的青年聯誼活動！

唐朝時寒食節與清明節的分界不再明顯，而宋朝之後上巳節的習俗也合併到清明節一起過，唯一一個又是節氣又是節日的「清明」就此誕生，成為華人社會中的重要節日，逐漸演化成以祭祀掃墓為主的日子。

清明今生

根據《曆書》記載，清明節氣為春分後第十五天，所以每年清明節的國曆、農曆日期都是不一樣的。此時萬物「皆潔齊而清明」，而且「氣清景明，萬物皆顯」，故稱為清明。家家戶戶祭祀掃墓、慎終追遠，追思先人的同時也體會生命的有限，對未來保有更勇敢、更包容的心態。

以往民眾大多焚香或燒金紙來祭祖，近年來推行了更多環保的模式，像是鮮花素果徒手祭拜、線上祭祖、甚至「以功代金」將購買紙錢的預算捐給弱勢團體，都能減少環境汙染而且心意不打折。

清明福運

在今年的清明節氣，以下這3個生肖將獲得幸運女神眷顧，迎來旺運。

生肖羊：進財豐厚

近期，生肖屬羊者正財、偏財皆旺盛，有升職加薪之好運，越努力越幸運，收入往往高於預期。手氣也很不錯，可以嘗試買樂透、抽獎等，中獎機率高。

生肖狗：愛情甜蜜

生肖屬狗的人特別招人喜歡，人緣頗優。單身者易遇正桃花，多與自律、陽光、待人真誠的人接觸互動，有機會邂逅愛情；有伴侶者易獲得情感滿足，與伴侶溝通交流頗順暢。

生肖兔：意外收穫

生肖屬兔者近期有機會迎來學習進修好運，易獲得師長照顧，學習順利，收穫頗多。另外，財富運也易有驚喜，偏向娛樂、服務類的投資易獲利，要好好把握。

天清地明好時節，正是時來運轉之時機，迎接屬於你的好福氣，牢牢抓住機會。祝福你！

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