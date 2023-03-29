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清明過後財神護祐！「4生肖」有暴富運 第一名錢財生生不息

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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清明連假後，許多人的運勢開始轉變，有好有壞，各有不同，然而有些人的財運將要在清明過後，開始爆發，這讓自己難以置信的好運勢，是否屬於你呢？以下一一揭曉最強財運的四個生肖。

第四名：生肖狗

整體而言，前段時間在財運上，可能有些不如意，或是無法達成自己所想要的目標，但是過了清明之後，就要雲開見日，財運逐漸邁向平穩順遂的道路，你可以選擇輕鬆悠哉的生活，收支平衡，穩定入財，或是採取積極態度，膽大心細的入場投資，讓自己的財庫更加飽滿，簡單而言，清明過後的你，只要自己願意努力，財富就有機會往上累積，收穫豐碩的果實。

第三名：生肖猴

前幾個月的財運起起落落，時好時壞，有時候感覺自己彷彿大海撈針，白白浪費了許多心力，實在是難以有收穫，但是不要憂鬱，從清明過後，自己的財運將要開始抬頭，如果有夥伴要找你一起投資，可以多加詳談討論，會找到非常好的目標，如果要創業，也可以開始準備，對於非固定薪資的人，更要加把勁，你會發現許多獲利管道，讓財運不斷的漸漸開始湧入。

第二名：生肖鼠

生意場上的人準備要開始走運了，有機會接獲不錯的訂單，或簽下獲利頗多的合約，如果是餐飲業者，業績將要不斷的向上攀升，但是有一點必須提醒，因為財運來得很快，容易有自滿的現象，建議你要常保謙虛的笑容，善待每一名客戶，千萬記住，眼光要遠，回頭客才是你真正的財神爺，一般上班族則可以開始充實自己的能力，這些技能將會在未來帶來豐富的入財。

第一名：生肖馬

當財神爺選中你時，就像摸彩獲得頭獎一般，上天都要為你撒花了，清明節過後，這難得的幸運兒非你莫屬，財運如魚得水，無往不利，能夠生生不息的不斷翻轉，讓你在各方面都有獲利的機會，雖然擁有好運勢，但是自己一定要努力，這波運勢屬於付出與收穫的因果，如果只想等天上掉下餡餅，那不如直接去市場買一個會比較快，所以千萬記住，自己要先好好努力，才不會浪費了大好運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 運勢 頭獎 清明節 偏財運

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