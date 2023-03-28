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馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

天生財運超旺生肖TOP3！屬兔有獨到見解、這生肖是長官升遷加薪首選

聯合新聞網／ 非貓不可
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在現今社會下，大家都想賺取更多的財富，讓生活更上一層樓，然而有些人，天生就擁有不錯的財運，只要多加磨練，就能展現出更強的賺錢技巧，讓自己的財庫不斷上揚，以下來揭曉，天生財運擋不住的生肖前三名。

第三名：生肖兔

屬兔人溫和又聰明，在錢財的運用上，更是有自己獨到的見解，所謂狡兔三窟，兔寶寶懂得分散風險，會將資金投入於各種不同的項目中，並且擁有良好的調度能力，把每一分錢都發揮到最大的功用，以錢滾錢，不斷的增旺自己的財庫，在生意場上的兔寶寶，更有一雙慧眼，能感受周遭環境的風吹草動，早一步取得先機，生產製造或銷售即將成為熱門的商品，在擬定投資計畫或簽訂合約時，兔寶寶能展現精明的觀察力，找出需要改善加強的地方，讓自己獲得更大的利益，這些都是與生俱來的天性，只要多加磨練，就能漸漸展現出來。

第二名：生肖猴

屬猴人才華出眾，學習力以及適應力都不錯，能很快的在工作場合上找到自己的舞台，同時非常懂得人性，知道如何迎合他人的喜好，讓身處的環境表現出一片祥和歡樂的氣氛，八面玲瓏的屬猴人，對於交際應酬更是擅長不過，輕輕鬆鬆就能得到客戶賞識，簽下條件不錯的合約，或是受到長官喜愛，成為升遷加薪的首選，所以屬猴人能運用天生的好能力，靠著自己的奮鬥，不斷往上爬，不斷累積財富，不過還是建議屬猴人，君子愛財，取之有道，不要投機取巧，不要運用太多的小聰明，財運才能長保平順。

第一名：生肖虎

屬虎人熱情有活力，行動力強，好像靜不下來一樣，尤其是遇到自己在乎的事情，決不會三心二意，一定要努力不懈的去進行，甚至渾然不知什麼是疲憊，在工作上則是敢衝鋒陷陣，寧願當第一線的戰士，也不要變成後方的補給員，絕對要讓自己成為戰場上的主導者，而且本身果決又大膽，不怕任何危險，只要還有一點希望，就不會放棄，因此如果屬虎人在生意場上，或是從事業務工作，就能夠獲得相當好的成績，財運自然滾滾而來，但是要提醒一下屬虎人，有時須收斂一下自己的霸氣，才能得到更多貴人的扶助。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖運勢

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