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未來23天走衰運！命理師點名「4生肖恐破財」第一名小心敗光積蓄

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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今年有逢19年一次的「閏二月」，時間點落在國曆3月22起至4月19，塔羅牌老師艾菲爾點名了閏二月有四個生肖容易破財，要特別注意自己和身邊朋友的金錢問題，也警告「千萬不要借錢給別人」，很容易有去無回，並且教大家兩個招財祕法。

​第四名：生肖兔

生肖兔的朋友們，這個月要注意身體健康，小病小痛可別忽視。看病治病除了多花錢，也請你必須要謹慎選擇醫院和醫生，別一味的想要降低花費而延誤了病情。同時，多出的花費，就從生活中其他的部分來彌補吧！只要有所節制，不過於奢侈，這個月的收支狀況，依然可以避開過度花費而破財的窘境。

​第三名：生肖牛

生肖牛的朋友們，這個月可能會遇到「白忙一場」的狀況，收益不如期望，費用卻比想像中多，讓你有點無奈。尤其對於有副業的生肖牛友們，更該如此。目前，放眼世界的錢潮洶湧，很多投資的消息讓人霧裡看花，建議本月理財以保守為主，不要過於冒險。

​第二名：生肖雞

生肖雞的朋友們，這個月要特別注意「意外破財」。出門在外要小心行車，多一分留意、少一分損失，留意交通事故可能導致的車輛維修與醫療費用的開銷。此外，也要避免在不必要的場合花費過多，保持理性消費，別為了面子失了裡子。

​第一名：生肖狗

生肖狗的朋友們，這個月要注意異性和戀愛可能會帶來的開銷。雖然愛情無價，但維護甜美愛情的開銷，卻也是真實存在的。不要為了戀愛而花費過多，尤其是不要因為過度的禮物和請客而破財。記得要有節制，控制好自己的消費。

招財秘法

1.魚缸招財法

2023年的財位是「正南方」，可在家裡客廳的東方擺設魚缸，因為水代表著「財」，而水又以流動的水比較好，代表著錢財滾滾而來。

2.喝銀行發財水

若有空去銀行，可以在那邊的飲水機倒杯水喝掉，或拿瓶子裝起來帶回家。因為銀行是錢最多的地方，建議是到自己有開戶的銀行去領取，而且銀行的規模越大，財氣也會越多，但如果不是開戶行也沒關係，盡量挑大間，人氣旺的銀行。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 愛情 生肖運勢

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