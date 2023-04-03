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心理測驗／只敢偷偷暗想？ 一張圖測你說不出口的潛在慾望

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，分析自己潛在慾望。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，分析自己潛在慾望。圖片來源／ingimage

每個人內心深處，或許都有不為人知，甚至因為過度壓抑，連自己都不瞭解的慾望存在。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己潛在的慾望是什麼。

請問：以下這張圖片，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼？圖擷自ananweb
圖中的東西，你認為是什麼？圖擷自ananweb

A 內衣褲

B 人臉

C 希臘字母「K」

D 積木玩具

選擇A內衣褲的你，潛在慾望是「想受人歡迎」。你有著缺乏自信心，需要倚賴別人，才能活下去的性格，因此也一直抱持著被人拋棄的不安感。要改善這點性格，首先得從肯定自己開始。

選擇B人臉的你，潛在慾望是「想大快朵頤」。不管是美食還是美酒，你都是來者不拒。看似貪吃性格的另一面，則是平實的你認真且富責任感，以致於讓自己累積了過多壓力。雖然能吃就是福，不過也要多注意別吃太超過，除了品嚐美食以外，還有其他娛樂方法可以排解壓力。

選擇C希臘字母「K」的你，潛在慾望是「想賺大錢」。你是對自我要求很高的人，儘管因此願意努力奮鬥，但遇到瓶頸時，也容易產生低落的情緒。由於渴望成功賺大錢，因此在不順的時候，要特別留意財產的花費，不要一時沖昏頭，結果花了更多錢在目標上。

選擇D積木玩具的你，潛在慾望是「想每天上網」。你是個重視人際關係的人，只要一有空，就會想透過網路或者線上平台，找人一起聊天哈拉。怕寂寞的你，偶爾也可以嘗試別依賴網路，實際出門去和朋友門出遊相聚看看。

心理測驗 日本

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