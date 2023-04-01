從清明節開展四月財運！12星座備好幸運物 處女恐意外超支、這星座正旺要把握

迎接清明連假的同時，也代表著四月的到來。日本網站「All About」近來就分析12星座，想要提升財運可以怎麼做，以及幸運物又是什麼。

牡羊座

雖說整體運勢不錯，如果有什麼想法，最好立刻身體力行，以免被別人捷足先登。另外也要小心花錢如流水，得好好養成儲蓄習慣。

幸運物：慢跑鞋

金牛座

有時雖然一時興起，會有想要購物的慾望，但是買來了之後，才發現東西沒有想像中需要，無形中形成浪費。因此在下手前，最好多方打聽比較妥當。

幸運物：冰沙

雙子座

碰上財運好的時刻，就不要輕易浪費。可以找專家討論，或者自己研究搜尋，來抓住眼前出現的機會。

幸運物：格子花紋

巨蟹座

平常總是節儉的巨蟹座，不妨在這時放寬心胸，只要是能派得上用場的東西，就大可考慮入手。不過也要記清楚自己買過什麼，以免買到同樣的東西。

幸運物：櫻花

獅子座

乘著好運勢，可以漸漸把過去的不順一掃而空，慢慢找回自己的信心。在不錯的財運加持下，有機會獲得他人贈禮，或者找到渴望已久的東西。

幸運物：保冷袋

處女座

本月運勢顯得比較不順一些，有可能會因為做事卡關，產生浮躁的心情。即使做好預算規劃，也可能會有意外超支的狀況，需要多加臨機應變。

幸運物：鎖扣環

天秤座

不善於做出抉擇的天秤座，確有可能在此時，遇上需要下定決心的事情。但如果始終猶豫的話，還是盡可能推遲比較妥當。如果碰到真心想要的東西，就別猶豫立刻下手。

幸運物：披肩

天蠍座

被一堆雜事纏身的天蠍座，有可能因此忽略了真正重要的大事。雖然努力也很重要，但有時拜託他人分擔，也不失為一種方法。

幸運物：護手霜

射手座

儘管射手座天性積極樂觀，遇上什麼壞事，也會睡一覺就忘了。不過在這段期間內，如果出了什麼問題，還是得反省修正最好。或者即使順風順水，也不能輕忽大意。

幸運物：雜誌書

魔羯座

會因居家或家電的修繕費，意外產生一筆開銷。因此平時最好養成儲蓄習慣，碰到東西壞掉時，也能比較一下修理跟直接買新的，哪一種選擇比較划算。如果東西壞掉和家人有關，切忌要控管脾氣，別輕易吵起來。

幸運物：薯條

水瓶座

水瓶在這個月的運勢不錯，無論是想做的事，還是希望獲得的東西，很容易就能輕易到手。不過如果勉強自己去做不喜歡的事，得小心最後容易事倍功半。

幸運物：指南針

雙魚座

該是面對現實，好好整頓、紀錄財產狀況的時候。特別是水電費、電話費等等，最好能借此產生節約的意識。為了維持理財的好習慣，可以把這件事當成一種遊戲成就一樣享受其中。

幸運物：冷湯