快訊

五月天高雄演唱會結束女歌迷突倒地 到院前無呼吸心跳

蔡總統抵達瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從清明節開展四月財運！12星座備好幸運物 處女恐意外超支、這星座正旺要把握

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解四月財運。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解四月財運。圖片來源／ingimage

迎接清明連假的同時，也代表著四月的到來。日本網站「All About」近來就分析12星座，想要提升財運可以怎麼做，以及幸運物又是什麼。

牡羊座

雖說整體運勢不錯，如果有什麼想法，最好立刻身體力行，以免被別人捷足先登。另外也要小心花錢如流水，得好好養成儲蓄習慣。

幸運物：慢跑鞋

金牛座

有時雖然一時興起，會有想要購物的慾望，但是買來了之後，才發現東西沒有想像中需要，無形中形成浪費。因此在下手前，最好多方打聽比較妥當。

幸運物：冰沙

雙子座

碰上財運好的時刻，就不要輕易浪費。可以找專家討論，或者自己研究搜尋，來抓住眼前出現的機會。

幸運物：格子花紋

巨蟹座

平常總是節儉的巨蟹座，不妨在這時放寬心胸，只要是能派得上用場的東西，就大可考慮入手。不過也要記清楚自己買過什麼，以免買到同樣的東西。

幸運物：櫻花

獅子座

乘著好運勢，可以漸漸把過去的不順一掃而空，慢慢找回自己的信心。在不錯的財運加持下，有機會獲得他人贈禮，或者找到渴望已久的東西。

幸運物：保冷袋

處女座

月運勢顯得比較不順一些，有可能會因為做事卡關，產生浮躁的心情。即使做好預算規劃，也可能會有意外超支的狀況，需要多加臨機應變。

幸運物：鎖扣環

天秤座

不善於做出抉擇的天秤座，確有可能在此時，遇上需要下定決心的事情。但如果始終猶豫的話，還是盡可能推遲比較妥當。如果碰到真心想要的東西，就別猶豫立刻下手。

幸運物：披肩

天蠍座

被一堆雜事纏身的天蠍座，有可能因此忽略了真正重要的大事。雖然努力也很重要，但有時拜託他人分擔，也不失為一種方法。

幸運物：護手霜

射手座

儘管射手座天性積極樂觀，遇上什麼壞事，也會睡一覺就忘了。不過在這段期間內，如果出了什麼問題，還是得反省修正最好。或者即使順風順水，也不能輕忽大意。

幸運物：雜誌書

魔羯座

會因居家或家電的修繕費，意外產生一筆開銷。因此平時最好養成儲蓄習慣，碰到東西壞掉時，也能比較一下修理跟直接買新的，哪一種選擇比較划算。如果東西壞掉和家人有關，切忌要控管脾氣，別輕易吵起來。

幸運物：薯條

水瓶座

水瓶在這個月的運勢不錯，無論是想做的事，還是希望獲得的東西，很容易就能輕易到手。不過如果勉強自己去做不喜歡的事，得小心最後容易事倍功半。

幸運物：指南針

雙魚座

該是面對現實，好好整頓、紀錄財產狀況的時候。特別是水電費、電話費等等，最好能借此產生節約的意識。為了維持理財的好習慣，可以把這件事當成一種遊戲成就一樣享受其中。

幸運物：冷湯

星座 月運勢 財運 理財

延伸閱讀

12星座不能踩的底線！火象是面子、水象「這事」絕對不行

最低調的3大星座！平常看似普通人「其實是隱形富翁」只有朋友知道

12星座「容易人來瘋」排名！巨蟹話停不下來、射手就愛惡作劇

12星座「提升工作運」解析！雙子需多點熱忱、這星座小心糾紛

相關新聞

從清明節開展四月財運！12星座備好幸運物 處女恐意外超支、這星座正旺要把握

迎接清明連假的同時，也代表著四月的到來。日本網站「All About」近來就分析12星座，想要提升財運可以怎麼做，以及幸運物又是什麼。

清明祭祖要注意！網議「清明傳統美食與禁忌水果」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「清明節」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大清明節傳統美食網路聲量排行，以及五大清明節禁忌水果。

清明掃墓眉角多！網議「這些」禁忌千萬要避開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「掃墓禁忌」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大掃墓禁忌有哪些。

清明後運勢大翻身！3生肖被眷顧「桃花、財運爆棚」

揮手告別陽光明媚的「春分」節氣，我們即將迎來今年春季的第五個節氣——清明（陽暦2023年4月5日），代表我們已開始進入丙辰月，盆地氣候溫暖，春意正濃。今天，科技紫微網就來跟大家談談有關清明的傳統習俗和好運生肖。

2023感情運大逆襲！鼠有多角戀 這兩生肖當心桃花煞

2023癸卯年已經到來，對於12生肖來說，感情運勢一直是人們關注的焦點。在這個新的一年裡，每個生肖都會面臨不同的感情挑戰和機遇。屬鼠的同學可能會遇到多角戀的情況，需要注意溝通困境；屬牛的同學需要警惕桃花煞攻擊，避開異性；屬虎的同學則要留意三角戀的風險，並尋找聰明的對象。總的來說，每個生肖都有自己的運勢特點和需要注意的事項，讓我們一起來看看2023年的生肖夫妻宮感情運勢解析。

每日星座運勢／金牛人際關係獲回報 工作開展順利

2023-04-01牡羊座短評：今天是展現口才的一天。【整體運★★★★☆】愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦