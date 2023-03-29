米薩小姐排行榜／2023金錢事業運！牡羊斜槓、獅子在省錢、第一名躺著賺

想知道2023年12星座財運如何？星座專家米薩小姐分享「【金錢事業】運勢排行榜！第一名可以躺著賺錢！超神準解析！」影片，告訴你那個星座會發大財？那個星座在金錢上面要多小心，建議參考太陽、上升星座。

★金錢事業運前三名

第三名／牡羊座

正財運勢 忙而有獲

恭喜牡羊座今年事業運不錯，找到好的軌道，可以重複這過程，雪球會越滾越大，累積對自己的信心。

牡羊座今年在職場上升官、加薪、有好名聲、好口碑，都是指日可待。在股票上殺進殺出，不是牡羊的作風，如果想要投資理財，建議走價值投資，放長遠一點。

牡羊座今年斜槓或兼職，建議要從你懂的產業去延伸，會有話語權，也會在本業之外，延伸出不錯的機會。牡羊座如果從事兼職或斜槓都很好，只要忙碌就會有收穫，不會白忙一場。

今年的牡羊座不是工作狂，是享受工作帶來的成就感，不知不覺認真投入，花很多時間很投入，也有效果，就形成正向循環。

第二名／處女座

搶奪先機 探索機會

2023上半年處女座嘗到好處，不會坐吃山空。處女座會比別人早很多步發現商機和未來的趨勢，他們會搶先插旗，搶先變成某領域的職人或是先搶到話語權的人，處女座這方面有很好的運氣。

處女座在工作上面要求很高，他們會花時間進修，增加自己知識儲備量。處女座會吃到時代的紅利，也能判斷趨勢，在某領域發現賺錢的商機。

第一名／天枰座

多方槓桿 人脈94錢脈

不想努力，也不想做細瑣的工作。會思考怎樣跳出牢籠，天秤座會開始找有興趣，賺得比主業更多的工作，「上班變成是去交朋友的」，天秤座今年會一不小心變成投資小達人。

天秤座會認識很優秀的人，不用自己研究就可以得到有用的資訊，天秤座特別適合經營有質感的圈子，從人際關係得到好處。

建議如果認識某領域的專家，天秤座可以透過他們得到一手新的資訊，今年也很適合在工作上，幫人引薦、整合，可能會因此發財，千萬別把時間花在繁瑣、重複的工作上。

★「大窮神」星座前三名

第三名／水瓶座

不想工作 享受當下

水瓶只想躺著，工作求發展不是今年水瓶座最在乎的事情。只想舒舒服服的生活，享受現在份微感。不想次花太多腦力思考如如何工作，覺得現在就還不錯。

水瓶座享受當下，沒有想要突破舒適圈，目前覺得生活更重要，所以水瓶座會選擇喜歡的工作，以自己喜好為出發點，沒有要求工作發展，或是賺多少錢，總之，水瓶座今年是「又廢又棒」的態度，也很肯定自己。

第二名／雙魚座

調整體質 重新開始

雙魚座今年會想調整人生方向，以前很擅長的事情，今年會突然決定髮夾彎，轉換人生跑道，會去碰一些很重要，但你一點都不懂的事情。人生要開始下一階段，過程中會有很多摸索或建構，但因為完全不熟悉，所以要給自己試錯的時間，是必要的。建議雙魚座當作增加人生經驗，不要給自己設很高標準，達不到就批判自己。

今年像是雙魚的學習期，今年不用想要達到特定成績或收益，只要你願意不放棄，嘗試新的東西，才是最重要的。雙魚的貴人很多，平輩的朋友都很願意幫你一把，所以可以隨時跟朋友求助。

失業的雙魚，有可能是不知道自己想做什麼工作，需要花時間去探索。在投資理財上，雙魚要先當學生，用學習心態進場嘗試，如果今年要想發大財或是要投入大量金錢，對雙魚來說，可能會太冒險。

第一名／獅子座

省吃儉用 小心翼翼

向來花錢大手大腳的獅子座，今年改變了，心中開始有「預算分配表」，會設定特定項目只能花多少錢，會變得精打細算，心理上也不覺得自己寬裕，會衡量每件事值得做嗎，身邊的人可能會嚇到「獅子座你變了嗎」。

今年獅子想把錢用在刀口上，不見得是真的很窮，但是會覺得自己不能花太兇，會為了特定目標省吃儉用，總之不會對自己太好，或過得太奢華。對獅子來說，今年錢不好賺，有更想要花錢的地方，願意為此縮衣節食。

工作運容易會有貴人賞識，會有人很喜歡你，但不代表實質的金錢，更像是榮譽感或是肯定，獅子可收穫很多榮譽感和肯定，但金錢上很平淡。

★其他星座金錢事業運

金牛座

成功閃亮 忠於自我

金牛今年最棒的地方是都在做喜歡的事情，也會經營自己喜歡的生活節奏，今年金牛座工作和生活融為一體，你也很自然接受適應這種狀態。金牛座喜歡的事就接受，不喜歡就說no，在事業上有好的流動，很受到青睞和信賴，也有很多機會。

但是金牛座可能會因為不喜歡，而拒絕掉一些賺錢的機會，金牛今年的投資眼光不錯，僅限於你喜歡、你懂的產業和品牌。

今年獅子想把錢用在刀口上，會為了特定目標省吃儉用。圖片來源/ingimage

雙子座

順流致富 自然有錢

雙子座今年運氣蠻好，可以成功顯化你過去的所有的努力。雙子座過去花了很多心思默默耕耘的項目，會井噴式大爆發，別人可能誤會你沒有很努力卻成績很好，而雙子會覺得欣慰，「過去所有走過的路沒有白走」。

雙子可以順其自然，誤打誤撞就能開啟開關，迎向滿意的結果。雙子不用強求，因為過去已經努力過了，現在只需要「讓子彈飛久一點」，今年雙子不用花很多時間就把事情做好，會被別人認為是很可靠的存在。

巨蟹座

投資自己 經營圈子

巨蟹座會感受到自己在職場上的職能技能不夠用，所以會願意花錢花時間投資自己，有技能、職能會讓巨蟹座覺得比較安心。

巨蟹不像會發大財，建議先投資自己，自己先好才有發財機會。巨蟹會想經營有質感、同質性好一點的圈子，也會花錢，看是有一個群會讓巨蟹安心。巨蟹像是在學習如何賺錢，之前太清高，今年可以遇到好的老師、好的系統，對於金錢的信念可能也需要調整。

巨蟹會遇到很多有挑戰的事情，他們會逼自己進化，好像任務在追趕你，逼出你的潛力。

天蠍座

多方投資 貴人帶飛

今年天蠍不會只滿足於一個身份，可能有正職、斜槓、投資人、合夥人，很多身份會讓你覺得安全，且覺得自己有價值。不同的金錢管道，都會時不時有貢獻，鼓勵今年天蠍座可以斜槓或兼職。

天蠍座今年有貴人，如果需要幫忙就去找厲害的人，只要願意開口就會有人幫忙，要勇於開口，讓別人有機會幫你。

天蠍座建議多方投資，投資上雞蛋要放不同籃子，有點像狡兔三窟，要為自己找更多機會。

射手座

賺多花多 很難有空

2023年是射手座非常馬不停蹄的一年，會讓你疲於奔命，沒有時間想太多別的事情。射手座錢賺得多，但又很難控制花錢的速度，好像忙了一整年，看起來儲蓄卻好像差不多。

射手座忙碌的內容一再重複，像是同樣的事一直做，但沒有變厲害，你要自己培養機會，不然就變成很忙，但不記得自己都忙了些什麼。

射手座今年比較沒空投資，會想著某天要好好來研究投資，但都沒有時間，連要休息都困難。如果真的想投資，也是很鼓勵，但自己要有力氣去探索。

摩羯座

巨人睡醒 開始認真

過去幾年摩羯座沒有很在乎賺錢，好好休息，自己心情最重要，今年開始想要認真做點什麼事。

摩羯座今年會開始展現企圖心，今年開始想大顯身手，正職運勢會發揮不錯，摩羯座可能會去領導團隊，會是指點別人，承擔更多責任。

投資上，摩羯座會因為好玩，或是因為想看看自己有什麼能耐，而願意嘗試投資，成效應該不錯。

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