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12星座「提升工作運」解析！雙子需多點熱忱、這星座小心糾紛

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解自己該如何提升工作運。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解自己該如何提升工作運。圖片來源／ingimage

平時辛苦上班工作，就是希望能取得好成果，讓自己能夠升職加薪。日本網站「ananweb」近來就分析12星座，想提升工作運可以怎麼做。

牡羊座

牡羊座熱衷於自己喜歡的事物，相對地，自己不喜歡的東西就會感到興趣缺缺。因此在工作時，可以模擬一下發揮熱情的樣子，好替自己加油打氣。

金牛座

金牛座渴望成功，因此如果能更專注在工作上，取得成果時的心情也會特別振奮，接著又能變得更投入，形成良性循環。

雙子座

雙子座辦事快速又牢靠，是組織裡不可多得的人才。不過有時做事情太匠氣，缺乏一點內心的熱忱。這點不妨就和周圍的人多多交流，好獲得不同的想法改善。

巨蟹座

巨蟹座有為了他人盡心盡力的美德。不過在巨蟹座的內心，可能想著如果幫助他人，就能替自己帶來成就感。比起自己的虛榮心，更該關注在整體的環境提升比較重要。

獅子座

獅子座總是奮力向目標邁進，直到底達理想終點為止。儘管經常處於積極正向的狀態，然而一旦開始受挫，也容易失去一開始的氣勢。要解決這項缺點，就得打造強韌的心靈才行。

處女座

處女座專注力好，對於棘手的問題也能細心解決。然而有時做事找錯了方向，卻也可能一直埋頭苦幹，無法及時修正。因此在工作時，最好隨時注意全體的整合，而不是單打獨鬥。

天秤座

天秤座懂得和周圍和諧相處，也很能把握住機會。缺點則在做事情以感性優先，且容易從眾隨波逐流。有時需要冷靜下來判斷，才能迴避掉潛在的危機。

天蠍座

天蠍座注意力強，同時也是不輕言放棄的類型。問題在於有時看事情角度比較偏，容易產生要求完美的固執心態。因此比起埋頭苦幹，有時記得採取客觀角度更為重要。

射手座

只要稍微跟上節奏，射手座就能順利地完成各種任務。然而做事全憑一股氣勢，讓射手座的表現並不穩定。因此要好好觀察情勢，再決定應該怎麼做。

魔羯座

魔羯座會努力朝理想目標邁進，然而要是中間遇到了些挫折，他們心裡也會感到煩躁，進一步產生負面情緒。所以在碰上瓶頸時，可以多往正面的方向思考，好讓自己有動力繼續打拚。

水瓶座

水瓶座善於整頓人際關係，往往能找到一群志同道合的人才，一起為了某項目標打拚。不過除了自己，也要注意團隊成員與成員間的關係，避免他們產生糾紛，如此一來就能更加順遂。

雙魚座

雙魚座一直都有著遠大的抱負。儘管夢想目前還沒實現，但如果躊躇不前，更不可能有做到的一天。因此可以實際地展開準備，瞭解要完成最終夢想，需要哪些必備的條件。

工作運 日本 星座

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