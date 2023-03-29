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不怕變老！成熟更有魅力的「星座X血型TOP3」B型這星座感情、人際都更成功

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／pakutaso
圖／pakutaso

是否發現認識的朋友，在成熟後反而更吸引人？在經歷許多事情過後，變得更懂得做人道理，而讓人更加在意。所謂年輕不懂事，懂事之後就顯得成熟了。這次就來好好分析，這類成熟又有魅力的人，具有什麼樣的星座及血型特質吧！

TOP 3：天秤座 x AB型

具有多重性格和才華的人，在成長過程中，因為生活經驗和情感波動，容易在年長成熟後更有自信，擁有更強大的影響力和領導力，也懂得學會如何平衡自己的情感和理智，以及如何在人際關係中更好地處理矛盾和衝突。

天秤座AB型，較能夠平衡自己的情感和理智，不易被情緒左右而做出衝動的決定，會冷靜地思考和分析情況，並做出適當的決策，讓他們能夠處理各種複雜的情況和矛盾。同時也能以理性和客觀的態度看待問題，會儘可能地尋找事實和真相，並不會被個人情感和立場所左右。這種能力能在人際關係中更容易取得信任和尊重。

詳細來說，天秤座AB型的人在成熟後會變得更加穩重和自信，他們能夠在職場和人際關係中更好地掌握自己的情緒和行為，並且以更加理性和成熟的態度處理各種問題和挑戰。這些特質讓他們成為非常有魅力和受人尊敬的人。

TOP 2：獅子座 x O型

獅子座有很強的自信和魅力，而O型則是具有積極和自信心。當這兩者結合時，會變得更加堅強和自信，並且更好地掌握自己的情緒和行為。隨著經驗和年紀的累積，容易學會保持冷靜和自信，並與他人合作以實現共同的目標。

獅子座O型，在成長過程中，會逐漸建立起自己的自信心和自我價值感。他們有強烈的自尊心和自我認同感，能夠在面對挑戰和困難時保持堅定的信念和自信心，能讓人感到安心和信任。而且那高度的熱情、責任感及出色的領導才能，能夠讓他們在社會中獲得更多的尊重和信任。

整體而言，獅子座O型對於自己的事業、家庭、朋友、戀人都非常有熱情和責任感，並且願意投入大量的時間和精力來追求自己的目標和理想。這些特質讓他們成為非常有魅力和成功的人。

TOP 1：天蠍座 x B型

天蠍座的神秘和吸引力，B型則很具有創意和有趣，兩者結合時，會更加有洞察力和獨立思考能力，也能有更多理解力。此外還能有效掌握及控制自己的情感和行為，因此可以有效地表達自己想法，並與他人建立關係。

天蠍座B型，具有深刻的洞察力和分析能力，能夠深入了解事情的本質和背後的原因，並願意從他人身上學習和吸取經驗，加上自己獨特的想法和見解，能正確的獨立思考和判斷問題，不論是在感情或人際關係，都變得更加成功和有影響力，更加的成熟。

而天蠍座B型在成熟後，有強烈的個性和獨立思考能力，擅長分析和深入了解事情，加上豐富的內在情感和強烈的直覺力，對於自己的感受和情感有著極高的敏感度。這些特質讓他們成為非常有魅力和成功的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

獅子 星座

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