本週「血型+生肖」財運排行！第一名組合「等錢上門」忌動歪腦筋

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠以錢滾錢，增加財富，有人則是即將要收穫成果，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名 血型O型+生肖屬虎

本週在財運上，適合來場冒險，所謂富貴險中求，在投資市場上，可以嘗試融資，或是買空賣空，透過借貸的方式，以錢滾錢，來增望自己的財庫，但是有一點必須切記，用冒險的方式，而不是盲目的投資，自己還是必須先做好功課，了解市場波動後，再進行入場。

第四名 血型A型+生肖屬馬

投資方式百百種，容易讓人看得眼花撩亂，找不到方向，對於你來說，本週也不適合走入複雜詭譎的投資市場，這段時間的進財，主要來自於工作上的安分守己，你的辛勤努力，會為你帶來財運，用光明正大，坦蕩蕩的心態工作，能得到額外的機會，藉此獲得美好的果實。

第三名 血型AB型+生肖屬雞

這一週的財運有點特別，屬於合作關係的意外之財，親朋好友可能突然提出一個建議，希望與你合作，而且是短期關係，例如販賣自己的二手商品，或是一起投資進貨來販售，這都會讓你短時間內增加財富，但是要記得，商品千萬不可太多，因為只有這週生意會較為旺盛。

第二名 血型O型+生肖屬龍

本週有望撿到財富，但可不是撿到錢喔，而是別人不要的客戶，或是工作項目，輾轉到你手上，你可不要嫌棄，只要透過自己的認真和努力，好好的了解與溝通，就有機會創造出一筆可觀的利潤，前提是不要近視短利，在這過程中，你會發現更多獲利的方向。

第一名 血型B型+生肖屬兔

這段時間的財運非常旺盛，特別是業務人員、百貨銷售業、論件計酬的獨立工作者，會遇到客戶提錢來見，這都要歸功於過去勤奮努力的成果，建議要以誠信為本，千萬不要坐地起價，或想動歪腦筋，要用公道的態度面對，如此可擄獲客戶的心，讓生意長長久久。

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