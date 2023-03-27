唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場人際關係佳 天秤工作財運好

星象影響：火星進巨蟹，諸星在開創度數或開創星座

諸星皆在開創度數或開創星座，此時開創能量強，計畫已久之事將蓄勢待發，突發事件多，易產生煩躁感，要用新思維來面對人生。火星進巨蟹，巨蟹要動起來，把握5/20之前的能量，只要奮鬥就有機會搞定。心中內在擔憂亦有可能爆發，安全感受到挑戰，注意控制自己的情緒和脾氣。

12星座個別運勢：

牡羊：凡事別自己嚇自己，多曬太陽增加桃花運

金牛：整理心情等待翻身機會，和另一半爭吵可發現問題

雙子：克服自己的焦慮感受，感情上別太機車

巨蟹：考驗抗壓性、向貴人求助，感情要理性溝通

獅子：多與人溝通增加自信心，感情勇敢接受桃花

處女：女性貴人帶來財運，感情上多點溫柔

射手：工作上施比受有福，魅力來自於付出

水瓶：大冒險家勇敢前進，期待感情的新發展

天秤：工作財運都不錯，感情生活較平淡

天蠍：積極抓住機會向前衝，個人魅力吸引職場桃花

魔羯：職場人際關係佳，感情上多點微笑更加分

雙魚：好運連連時來運轉，保持信念迎向桃花