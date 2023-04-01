2023感情運大逆襲！鼠有多角戀 這兩生肖當心桃花煞

2023癸卯年已經到來，對於12生肖來說，感情運勢一直是人們關注的焦點。在這個新的一年裡，每個生肖都會面臨不同的感情挑戰和機遇。屬鼠的同學可能會遇到多角戀的情況，需要注意溝通困境；屬牛的同學需要警惕桃花煞攻擊，避開異性；屬虎的同學則要留意三角戀的風險，並尋找聰明的對象。總的來說，每個生肖都有自己的運勢特點和需要注意的事項，讓我們一起來看看2023年的生肖夫妻宮感情運勢解析。

鼠／感情多角戀濃，溝通問題須注意

太陽星跟右弼星和文昌、文曲星都有在夫妻宮，當左輔右弼、文昌文曲都進來的時候，代表著你感情運的能量是很強的，會造成你容易進到三角戀，或是四角戀之中。另外太陽星跟太陰星對坐，代表著日夜顛倒，所以你遇到的對象容易是跟海外、遠方有關的人。需要特別留意感情的問題，是因為有鈴星這顆煞星，它所代表的是「潛在的問題」，可能是溝通不良，或是有一些問題還沒有解決，在最後忽然爆發，導致感情出現溝通困境。

牛／桃花煞攻擊須提防，異性接觸勿太頻

屬牛的夫妻宮，是陀羅星正坐，陀羅星正坐的情況下是空宮，然後對宮被貪狼化忌給射到。基本上這宮位比較慘，原因是夫妻宮本來就和感情有關，當貪狼星化忌沖進來的時候，就代表桃花煞是從外面沖進來的。不是你去找才出問題喔，是從外面進來直接攻擊你，而攻擊本來都是很快的，卻有顆會拖很久的陀羅星在，代表事情會拖特別久。在紫微斗數裡面有個格局是「風流彩杖格」，這就是貪狼星和陀羅星揉合在一起的時候會造成的，因為風流、桃花或色情等等問題受到懲罰。因此屬牛的朋友在2023 年，切記要避開任何的異性，千萬不要有任何的機會讓他們靠近自己，否則延燒非常久你也會非常痛苦。

虎／三角戀風險高，遇見聰明對象

屬虎的夫妻宮裡，正坐著天機星跟祿存星，還有一顆紅鸞星在裡面，加上咸池就是桃花很強烈的結構。有了祿存星，三方四正又有左輔星的情況下，其實可以確定你一定會捲入三角戀。而有一顆左輔星，代表在三角戀裡面，就是會多一個男生進來，而對宮有一顆化權星，代表出雙入對，所以是2、4、6、8、10 的情況下都是一再顯示有三人行的狀態，因此屬虎的人呢，在2023年你的感情運可以說是多彩多姿．的確能有機會遇到正緣的人，可是一定是從三人行中選擇你要的，這年遇到的對象通常也是屬於比較聰明的類型，有點錢但不會特別的大方。

兔／關係轉變新模式，衝突運勢仍佳

屬兔的夫妻宮是紫微破軍，以及擎羊跟天姚還有破軍星化祿。首先破軍星一路到夫妻宮，首要知道的是，你跟另外一半之間的關係，將會有很大的轉換。破軍星化祿，代表你們之間的轉換是好的，也許你們會有一些新的相處模式，而這模式本身屬於是比較高級的狀態，例如：可能會比較花錢。而有擎羊星，表示你們可能會有些衝突，這些衝突往往是因為改變才發生，還好有紫微星壓制住擎羊，因此運勢上都還行。

龍／感情平靜但有隱憂，女生介入需警戒

屬龍的夫妻宮部分是空宮，對宮天同天梁，表示這是一個比較平靜且和諧的年份。反映在你的感情運上，也是平靜和和諧的。對照前面提過，天同代表小孩星、天梁代表老人星，所以你遇到的對象既有年輕也會有年長的，但不一定是有情愫的，只是你們相處起來很愉快。那三方四正裡面，會看到有右弼星、文昌星以及化權星進來，代表你的感情中，特別容易多一個女生介入你的感情。不過整體來看，因為你的空宮裡是天同天梁星的和諧，所以已經是在愛情關係狀態的人，會滿和諧的；如果還沒在一段愛情關係中，屬於單身的人，則會遇到不少相處起來很舒服，但不一定要馬上在一起的人。

因為這裡暗合一個貪狼化忌的位置，代表明面上你自己覺得這段感情很和諧、很不錯，不過私底下會有許多的隱憂。這些隱憂本身可能的方向是，你覺得這些對象好像並不是如你心裡所想的，或是你會擔憂對方「能不能跟你結婚？」。綜合來說，我覺得桃花運不能稱得上強旺，但至少表面上是和諧的，也會遇到舒服的對象，至於能不能滿足你自己？或婚約能不能成功？我建議只要兩人先相處得來，整件事就等過到2024年再討論，如果你在2023 年就想要趕快處理完，可能會「食緊弄破碗」換來人財兩失的局面。

蛇／感情避嫌須注意，年長男性桃花問題

屬蛇的2023年夫妻宮是天府星正坐裡面，同時有天魁星，就代表是有年長的男性進來，干涉你們的感情，也有可能是你遇到一個年長的男性，進到你們的愛情之中。天府星代表的是穩定前行，整體來說，因為受到火星以及貪狼星化忌的攻擊，代表會有一些突發的桃花問題。的確會有跟年長男性有關係的桃花問題，所以會建議屬蛇的你，感情上盡量避嫌會比較好一點。不然年長的男性進來的時候，他往往會是扮演提拔你和管治你的角色，他若突然間發難，就導致你會在原本穩定的感情中忽然感受很大的壓力。

馬／多角戀須警戒，單身有機會遇名貴異性

屬馬的夫妻宮，在2023年是太陰星化科，左輔右弼、文昌文曲加祿存全部進來，在這一年你很容易捲入多角戀之中。太陰星化科則代表，你可能有段隱藏的戀情就要曝光了，可能你原本是地下戀情，忽然就被翻出來見光了，地下情浮到檯面上都滿糟糕的，你原本的感情勢必會出大問題。但如果你是單身，你可能會遇到比較有能力、有才華，而且很名貴的女性，女生的話則是會遇到比較陰柔的男性，總之會被這樣特質的異性深深地吸引，為他著迷，而跟這樣的人相處起來是非常浪漫的，由於你是屬於說話比較強硬的角色，他們會配合著你，所以屬馬的單身者，可以在2023遇到這樣不錯的對象。

羊／感情運不佳，謹慎選擇對象

屬羊的夫妻宮是貪狼化忌，加上對宮是空宮的情況下，讓貪狼化忌的能量變得很強，因此你2023年的感情運只能說非常之差。當然你還是會有遇到一些對象的機會，只是這些對象你都不太滿意。這是因為科、權夾著夫妻宮，造成你所遇到的對象，可能在各方面條件綜合下來看都很不錯，但他偏偏就不是你的首選。你會從客觀環境條件去看他，無論是他的工作運、他的財運或是他的背景等等，各種狀態來看，你都覺得不錯啊、好像是可以在一起的，但真的要你說「你愛他」，你又會覺得，似乎也還好。這種對象大多是讓你感覺在一起「好像還不錯」，但不會到讓你很滿意。另外這樣的對象還很有可能是你去遠方遇到的，或是變成遠距離的一段愛情，因此整體來說感情運勢是比較差的。

屬羊的夫妻宮是貪狼化忌，加上對宮是空宮的情況下，讓貪狼化忌的能量變得很強，因此你2023年的感情運只能說非常之差。圖片來源/ingimage

猴／情運有三角戀，權威壓制易失控

屬猴的夫妻宮是，巨門化權，在這個位置上又有天喜星，所以首先核心的運勢就是會有三角戀的問題，另外容易有添丁或者有添人口的狀態，容易有可能會生小孩的運勢。再來是巨門星化權，代表你會遇到一些說話比較有權力、比較權威式的人，所以地位上你會比較低，他比較高，讓你有種被人壓制控制的感覺，就不是那麼好過。從整體的三方四正結構裡面，又有右弼跟祿存，很明顯會有一個女生介入到你的感情中，但你的另外一半會叫你不准管，就讓你覺得很煩。造成這些問題發生的原因，就是來自於巨門化權的控制，所以建議你一定要調適自己的心態，去理解你自己喜歡的這個人，他本來就是屬於高高在上的或是比較權威的，你就都聽他的，這樣對你的感情發展會比較順利。

雞／感情運多野桃花，留意他人介紹的對象

屬雞的夫妻宮裡有天相星，代表你的感情運會容易受到旁邊的人影響，有很多人會想介紹對象給你。然後還有天姚星跟擎羊星的影響，導致你會因為衝動造成一些野桃花，這些野桃花來的速度都很快，再加上代表異常的破軍星和化祿的影響下，你可能會有較為特殊的愛情關係。像是先有後婚，或是說你在一起的對象可能是再婚的，或者是明明你們在一起，但對外又說沒有，像這種千奇百怪的情況，都會發生在你2023 年的感情運勢上，也可以說是一個奇怪的桃花運。

狗／桃花煞攻擊須解決，最終好運來

屬狗的夫妻宮是天同天梁星，三方四正是左輔文曲跟祿存，這表示你會有三角關係，而且會是多一位男生。另外這裡同時暗合了貪狼化忌，代表是你在2023 的感情運，容易遇到桃花煞攻擊的問題。因此明面上你的感情好像沒有任何問題，但暗地裡其實有很多桃花，造成你感到非常煩。另外天同天梁也代表凡事會逢凶化吉，所以你的感情問題最後應該都會沒事，只是過程中讓你比較煩而已。

《簡少年現代生活改運書》。圖／時報出版提供

豬／遠離桃花運氣旺，愛情發展要等待

屬豬的夫妻宮，在2023年因為是武曲七殺加火星，可以說是與桃花無緣。武曲七殺很剛硬，火星的則代表燒起來就結束了，所以即便你可能算有桃花，也是忽然間有，忽然間又沒了，這也表示桃花都是很弱的。不過，遠離桃花你運氣也會比較好，所以就別想說要太多的桃花了。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)