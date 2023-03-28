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我就是不想動！網議這些「懶癌末期」五大星座

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
我就是不想動！網議這些「懶癌末期」五大星座 圖片來源/unsplash
我就是不想動！網議這些「懶癌末期」五大星座 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】


《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「懶惰星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的5大懶惰星座排行。

能坐著就不站著，能躺著就不坐著！生活中總有一群人，每天都好像懶洋洋的，不為了目標志向汲汲營營，也不會瘋狂追求名利地位，「什麼都不做」就是他們的人生價值，開心就足矣！

「天秤」隨和其實是嫌麻煩？「水瓶」連朋友都懶得交

網友熱議TOP5懶惰星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議TOP5懶惰星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 天秤座

天秤座作為網友公認十二星座中的好好先生/小姐，懶惰的天性卻讓不少人無法忍受，有網友羅列天秤座的缺點，其中就提到「天秤們遇到事情都採取不主動、不負責的態度」、「就是因為覺得什麼都很麻煩懶得思考，所以都交由他人決定，才顯得很隨和」，認為天秤隨性的背後，其實隱藏著懶得面對事情的態度，這也引來許多天秤網友默默認同「真的懶，我都懶得打下去了」、「我最愛說的一句話就是『好，算了』、『沒事』，因為我真的懶得解釋」。

NO2. 獅子

總是讓人感到熱情、正義感的獅子座，也被網友認為他們其實也是有「懶獅」的一面，有獅子座的網友分享自己的戀愛經驗「交往前會積極聊天，但交往後就會開始懶得應付」，覺得獅子獲得安全感後，很容易變得懶惰；也有網友分享「跟獅子座朋友約出門，結果到了當天他覺得感覺不對，懶得出門，就直接不來了」，直呼獅子真的很看心情做事。

NO3. 水瓶座

以奇特思維聞名的水瓶座，總讓大家摸不著頭緒，因此比起麻煩的社交，水瓶更願意待在家。有水瓶座網友分享「獨處對我來說是件超放鬆的事，懶癌末期的我超不喜歡交際應酬」，也有人提到「水瓶對自己不感興趣的人事物，就懶得浪費時間、精力去處理」，因此認為如果能把水瓶座朋友約出門，那麼絕對是真愛了。

NO4. 雙魚座

有人認為雙魚座是由積極向上、隨波逐流這兩種性格的魚組成，因此有部分的雙魚座總是「什麼都不想動」，網友提到雙魚座遇到問題就覺得「唉先躺著好了」，總是想依賴別人，讓不少網友無奈表示認同「雙魚座真的懶癌發作會直接伸手牌擺爛到底」、「面對不喜歡的人更絕，彷彿一攤爛泥怎麼叫都叫不動」。

NO5. 天蠍座

最後，自帶神秘感的天蠍座也被網友認為「真的很懶」，有民眾分享他的天蠍朋友「跟他說早安，天蠍只回『怎』」，真的懶到多打一個字都不願意；也有人說到天蠍最愛「不讀不回」，看起來麻煩的事就會連點開訊息都懶，尤其下班後更是「勤奮瞬間下線」。對許多人而言，積極向上的生活才有意義，但能夠適時放鬆、給予自己獨處思考的時間也很重要，只要不造成他人困擾，有時放慢腳步，慵懶一下，也有助於在人生的道路上走得更長久！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「懶惰星座排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/02/01~2023/02/28，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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