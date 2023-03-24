12星座「容易人來瘋」排名！巨蟹話停不下來、射手就愛惡作劇

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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春天是一個舒適的天氣，也有更多機會能與人相聚，像是一起賞櫻花、野餐等等，不過有些人喜歡熱鬧，只要一湊在一起就會興奮地講個不停，甚至還會被警告「請安靜一點」，日本網站「占TV」列出了12星座「成群就會很吵」的排名，看誰最容易被點名太吵。

第12名：天蠍座

天蠍座可說是神祕的代名詞，因為他們不太容易相信人，只有對少數人敞開心扉，所以更不可能在公共場合大放厥詞，往往會一個人在角落保持沉默。

第11名：金牛座

金牛座個性溫和，他們談話的節奏緩慢，通常話也不多，因此常能創造出一種寧靜的氛圍，這種環境能舒緩他們的緊張情緒。

第10名：摩羯座

踏實的魔羯座，很少在一大群人面前表現出放鬆的一面，但在工作的場合上，他們可能會刻意地強調自己，有時候甚至會讓人感覺到有些吵鬧。

第9名：水瓶座

水瓶座的人通常都偏冷靜，他們既不想與大家一起歡樂，也不會刻意讓周圍的人開心，因此，他們算是相對安靜的類型，但有時候他們也會突然一個人狂歡起來。

第8名：處女座

處女座為了不引人注目，他們會嘗試與大家一起歡聲笑語，不過，由於他們天性害羞，即使放鬆了也有一定的限度。

第7名：雙子座

雙子座口才相當流利，但即使如此，他們最事物的興趣很快就會消失，因此總體而言，他們的吵鬧程度可能是微妙的。

第6名：雙魚座

雙魚座的人很容易感同身受，有種「近朱者赤，近墨者黑」的感覺，如果周圍很吵鬧，他們自然也會跟著吵鬧，因此有時候會被人喝斥「安靜一點」。

第5名：天秤座

天秤座天性就是愛社交的類型，因此很容易聊天聊到哈哈大笑，或是嘰嘰喳喳的和人大聲講話，最終可能會被旁人稱為「吵鬧的傢伙」。

第4名：獅子座

獅子座天生具有主角氣質，如果讓他們感覺自己在舞台上，有很多觀眾，他們就會因為很熱鬧而想表現，情感表達也會特別激烈。

第3名：巨蟹座

內向的巨蟹座意外的有一個「表演者」的背面形象，這是因為巨蟹獨有的社交性格，希望能讓面前的人感到愉快，達到一種溫馨的氛圍，當人越來越多的時候，巨蟹座的好客心就會大暴走，到了讓人抱怨「太吵了！」的地步，會進入無法停止的喋喋不休狀態。

第2名：射手座

具有「永遠的學生」氣質的射手座，當有朋友聚在一起的時候，就無法停止吵鬧，他們會根據對方的熟識程度，像小學生一樣傻笑或是像高中生一樣惡作劇，即使到了成年，他們也會繼續進行，很常被人吐槽「你到底幾歲了？」，由於他們開朗的個性，連陌生人也能聊得愉快。

第1名：牡羊座

牡羊座的人有著「好勝」性格，喜歡聚集人群並製造熱鬧氣氛，尤其是在人數多的聚會中，他們會感到非常興奮，並且希望得到那種「快看我！」的感覺，他們並不在乎環境氛圍，即使在高級場所也一樣，若是太吵被警告要安靜，也只會用「不好意思」帶過。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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