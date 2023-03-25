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AI沒那麼可怕...你無可取代！12星座獨特競爭力在這

聯合新聞網／ 文‧小瑜星座
圖為人類與AI共處示意圖。圖片來源/ingiamge
圖為人類與AI共處示意圖。圖片來源/ingiamge

現在的人工智慧（AI）已經在「認知能力」上開始超越人類！我們甚至沒辦法想像，未來10年內，還有什麼機器無法達到的？人類已經是否可以被取代？

這邊可以參考《世界經濟論壇報告》提供的2015和2020的人類應該有的Top Skills

2015年的前三名分別是

.「解決複雜問題的能力」

.「協同合作的能力」

.「人際管理的能力」。

2020年，前三名變成：

.「解決複雜問題的能力」

.「批判式思考能力」

.「創新能力」

更著重在個人的能力上！

身為憂國憂民的星座專家，我們從2020年的前三名競爭力，探索自己的無可取代能力，請拿出你的「＃太陽」、「＃火星」同步被小瑜開發吧！

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⭐️解決複雜問題的能力(Complex Problem Solving)：

摩羯座、天秤座、巨蟹座、白羊座，這四個星座非常「持久」。

他們相當擅長將複雜的問題拆解細分，再逐一解決！他們相當會做系統研究，這需要「跟時間磨心智」，例如蒐集資料、細心觀察、分析問題根源、提出解決方案、實際驗證效果。這都不是你馬上能看到成果的事情，需要耐心與不斷驗證，但他們這四位，卻往往能憋住氣，成大事！

⭐️批判式的思考(Critical Thinking)：

金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座，這四個星座就是「怪咖」！

然而，批判式的思考，是這個世代非常重要的能力，如何過濾「雜訊」讓自己一直走在對的路上，是那些乖乖聽話讀書的人所欠缺的訓練。而這四個星座，非常能衝撞體制、持續問「WHY」，非常有底氣！

批判式的思考，並不是為反對而反對嗆聲，要有足夠深刻的思想，才能脫離膚淺的批判。這世界上，還是需要這四個星座存在，才有樂趣！

⭐️創新的能力(Creativity)：

雙子座、處女座、射手座、雙魚座，這四個星座，就是「夢想家」！

這個時代「不創新，就等死！」雖然我們已經擁有超級多的新時代科技，但對這四個星座來說：「永遠都不夠！」如果不創新的話，那要做什麼事來呈現個人的價值呢？

這四個星座他們喜歡的是，做出別人沒有的東西，這才叫做「特別」。而說老實話，誰能抗拒具有特別能力的人呢？

今天給大家簡單分析12星座不可取代的能力，希望你們能「#截圖」收藏至手機，並「#轉發」到你的社群，為自己的獨一無二喝采！最後我想說的是，縱然AI一直想要取代人類，我還是覺得

生而為人，備感榮幸。

◎本文內容已獲 美貌才華都沒有的小瑜星座 授權，未經同意禁止取用轉載。

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