「惹怒12星座方法」大公開 金牛是爽約、獅子不能忍當眾罵他

12星座個性大不同，都有最不能踩的雷。占星師12talks在Ig分享「惹怒XX星座的方法」系列文章，快來看看12星座會因為什麼事情秒怒。

▎白羊座♈️

‧任何讓白羊看不順眼的事

‧脾氣快來快去

▎金牛座♉️

‧突然被通知改變原定計畫

‧準備好出門，但被爽約

‧物非所值

‧要為自己沒做錯的事道歉

‧感覺到自己不被需要

▎雙子座♊️

‧裝聆聽但沒有在聽

‧遲到，而且遲很多

‧雙子自己玩笑話過頭，而對方生氣了，雙子就更氣

▎巨蟹座♋️

‧生悶氣而你看不出來

‧說氣話而你真的相信

‧開玩笑開過頭

‧說好煮飯給你吃，而你回家卻說吃飽了

▎獅子座♌️

‧付大錢得不到優質的服務

‧被人否定自己的努力

‧受到不公平對待

‧被老闆當眾罵

‧被拿去比較，而且輸了

▎處女座♍️

‧同一件事問處女座三次

‧講話講一半

‧直接點出處女座缺點

‧沒有人記得處女座生日

‧牙膏從中間開始擠

牙膏該從最後擠還是中間擠？這問題可能會讓處女座抓狂。圖片來源/ingimge

▎天秤座♎️

‧自己很努力想做的事情，別人一下就完成了

‧發現自己活在謊話中

‧裝生氣結果沒人理會

‧不想解決的事，被迫馬上面對

▎天蠍座♏

‧很多生活上的細節

‧不公平的事

‧被朋友出賣背叛

‧很多時候是自己惹自己生氣

▎射手座♐️

‧管太多

‧不聰明的人

‧不聰明的人問不聰明的問題

‧明知故問

‧自信過頭的言論

▎摩羯座♑️

‧阻礙計畫的進行

‧工作態度不認真

‧被強迫改變革新

‧不守規矩的人

‧隨口說承諾又做不到的人

▎水瓶座♒️

‧罵水瓶家人

‧水瓶自己抱怨的事，只有水瓶可以抱怨

‧水瓶生氣的點都很怪，而你說這樣也能生氣喔，水瓶就會認真生氣

▎雙魚座♓️

‧打破自己原則

‧說一套做一套

‧生氣時沒人哄

‧一直講大道理

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