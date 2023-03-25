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「惹怒12星座方法」大公開 金牛是爽約、獅子不能忍當眾罵他
12星座個性大不同，都有最不能踩的雷。占星師12talks在Ig分享「惹怒XX星座的方法」系列文章，快來看看12星座會因為什麼事情秒怒。
▎白羊座♈️
‧任何讓白羊看不順眼的事
‧脾氣快來快去
▎金牛座♉️
‧突然被通知改變原定計畫
‧準備好出門，但被爽約
‧物非所值
‧要為自己沒做錯的事道歉
‧感覺到自己不被需要
▎雙子座♊️
‧裝聆聽但沒有在聽
‧遲到，而且遲很多
‧雙子自己玩笑話過頭，而對方生氣了，雙子就更氣
▎巨蟹座♋️
‧生悶氣而你看不出來
‧說氣話而你真的相信
‧開玩笑開過頭
‧說好煮飯給你吃，而你回家卻說吃飽了
▎獅子座♌️
‧付大錢得不到優質的服務
‧被人否定自己的努力
‧受到不公平對待
‧被老闆當眾罵
‧被拿去比較，而且輸了
▎處女座♍️
‧同一件事問處女座三次
‧講話講一半
‧直接點出處女座缺點
‧沒有人記得處女座生日
‧牙膏從中間開始擠
▎天秤座♎️
‧自己很努力想做的事情，別人一下就完成了
‧發現自己活在謊話中
‧裝生氣結果沒人理會
‧不想解決的事，被迫馬上面對
▎天蠍座♏
‧很多生活上的細節
‧不公平的事
‧被朋友出賣背叛
‧很多時候是自己惹自己生氣
▎射手座♐️
‧管太多
‧不聰明的人
‧不聰明的人問不聰明的問題
‧明知故問
‧自信過頭的言論
▎摩羯座♑️
‧阻礙計畫的進行
‧工作態度不認真
‧被強迫改變革新
‧不守規矩的人
‧隨口說承諾又做不到的人
▎水瓶座♒️
‧罵水瓶家人
‧水瓶自己抱怨的事，只有水瓶可以抱怨
‧水瓶生氣的點都很怪，而你說這樣也能生氣喔，水瓶就會認真生氣
▎雙魚座♓️
‧打破自己原則
‧說一套做一套
‧生氣時沒人哄
‧一直講大道理
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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