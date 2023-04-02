殺破狼週運勢／金牛感情感到甜蜜 射手工作身價水漲船高　

殺破狼2023年4月3日～4月9日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與金星、天王星齊聚，善用信用卡的紅利點數，可便宜購買到所想要的東西。某些白羊座會因為出席某些活動，獲得額外的車馬費或加給。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象鬧彆扭，會覺得對方太過情緒化，只想離他遠一些，找個地方靜一靜。但越是冷處理，卻越會造成嚴重的反效果，容易被對方封鎖或分手。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家庭氣氛不太好，回家覺得不得安寧。某些白羊座則是被鄰居的噪音影響起居，會被吵到去找對方理論。使用家中爐火、電器須特別小心，門戶也要注意，當心宵小闖入。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到水星影響，會遇到十分頑固的人士，對於某些問題屢勸不聽，甚至被難聽的言語辱罵。某些白羊座則是與朋友溝通不良，雙方處在冷戰狀態。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星進入命宮，與天王星、金星齊聚，會被意想不到的對象告白，和對方蠻聊得來，漸漸產生好感，而考慮與對方發展情感關係。感情穩定的金牛座，喜歡的人總是準備一些小驚喜，讓你感到甜蜜。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，同時在志業宮位的冥王星受到命宮的水星影響，與主管溝通不良，甚至發生激烈爭執，可能因此被資遣，或是直接辭職不幹了。

交通運方面，火星在交通宮位行進，交通工具容易故障拋錨，經常需要維修，駕駛車輛當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。即便是搭乘大眾運輸工具，也容易因為意外事故而受困在某些區域，這段時間須特別注意交通安全。

人際關係方面，海王星與土星齊聚在人際關係宮位，越是想遮掩自己個性上的缺失，越容易被別人放大檢視，最近會覺得周遭許多人都不利於己，但很多事件之所以會走向不幸，都是因為積習已久所導致。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，木星與太陽合相在人際關係宮位，遇到不愉快的事件，大部分的人都是支持你的，只要行得正、坐得穩，任何人都沒有理由找你麻煩。這段時間，有許多貴人願意伸出援手幫助你，讓你可以渡過許多難關。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，曖昧對象被情敵追走，只能怪自己在情感上不夠果決。某些雙子座的戀情被有心人介入，破壞兩人的關係，或是導致你與戀愛對象之間產生誤會。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期之外的開銷增加，存款燒到見底。某些雙子座則是因為處在工作的空窗期，收入不穩定，對於經濟狀況感到焦慮，卻又無計可施。

工作運方面，土星與海王星齊聚於志業宮位，正嘗試轉換跑道，跳到較為陌生的產業發展，但前景尚未明朗，工作並不穩定，令你感到不安。某些雙子座升任主管職，總是被上司與下屬欺負，升遷後的壓力反而變大。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，木星與太陽合相在志業宮位，在職場上已可獨當一面，將接手一個重要的職務，甚至有外派到異地的機會。某些巨蟹座則是會進入大型組織內擔任要職，工作表現受到眾人矚目。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家庭成員較為情緒化，使得家庭氣氛不太好。某些巨蟹座則是因為工作的變動，需要搬離原本居住的地方，目前正在打包家當。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到水星影響，在網路上買東西，容易遇到惡劣的賣家，與對方槓上，甚至需要尋求法律途徑解決。有投資習慣的巨蟹座聽信小道消息，將許多資金挪去投資，報酬指數不如預期，被套牢在高點。

健康運方面，火星在命宮行進，生活十分忙碌，覺得體力消耗過度，感到過勞，依然要當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，水星進入志業宮位，與天王星、金星齊聚，承接一個光鮮亮麗的案件，執行效率令許多人讚賞，還可能接觸到一些名人。某些獅子座正在養精蓄銳，即將上任重要的職務。

遠行運方面，木星與太陽齊聚遠行宮位，受到滿月的能量影響，結束了在海外的旅程、工作、學業、打工渡假……等，會獲得圓滿的成果回家。某些獅子座則是遠行行程延遲了幾天，多賺了幾天假期，可以好好遊覽當地。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入志業宮位的水星影響，與情感對象或伴侶對於未來沒有共識，陷入冷戰狀態。某些獅子座則是與喜歡的人溝通不良，兩人都不願在某件事情上讓步。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，該換新車了。這段時間被開罰單的機率較高，或是一不小心與人擦撞，發生行車糾紛，需特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

遠行運佳，水星進入遠行宮位，與金星、天王星齊聚，到海外的旅程處處充滿了驚喜，甚至邂逅異國桃花，受寵若驚。某些處女座則是搭乘特殊的交通工具旅行，會是十分有趣的體驗。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時木星與太陽合相在財務宮位，分期付款的債務會在此時結清，感覺無債一身輕。有投資習慣的處女座，看準時機出脫持股，可獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星與土星齊聚在感情宮位，與情感對象處在尚未確認關係的狀態，對方的週遭似乎有很多曖昧的人，但你無法放下這段戀情，寧願委屈、沒有名份地待在對方身邊。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到水星影響，辦公室的同事雖然如往常一樣工作，卻安靜得讓你感到不安。職場中瀰漫著一股肅殺之氣，隨時都可能被資遣，每個人都感到戒慎恐懼。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，水星進入財務宮位，與金星、天王星齊聚，使用信用卡獲得紅利回饋，購物便宜許多，感到物超所值。有投資習慣的天秤座，短線可期，但最好見好就收，免得再度被套牢。

感情運方面，木星與太陽合相在感情宮位，同時滿月能量發生在命宮，與情感對象的關係在此時塵埃落定，某些天秤座完成了婚禮，或是決定好雙方未來的發展，人生將要走向新的階段。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，對於現在的工作感到前途茫茫，日復一日的忙碌，卻隨時都可能會被裁員，但放眼望去，都沒有適合自己的職缺，也不知道自己該轉換到哪個領域發展。

健康運方面，滿月發生在命宮，本週當心吃壞肚子，或是飲食不正常，造成腸胃不適，女性則要當心婦科方面的問題，生冷的食物少吃。某些天秤座女性會出現不正常出血的狀況。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與金星、天王星齊聚，與某個對象很聊得來，雙方互有好感，會閃電地進入交往關係，然而土星在戀愛宮位行進，交往之後會感到相愛容易相處難。

工作運方面，木星與太陽合相在工作宮位，受到滿月能量的影響，會結束掉一個職務或是案件，許多事務塵埃落定。同時會在此時卸任目前的工作，跳槽到另一個待遇更好的領域去。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到水星影響，某個家人十分頑固，許多事情溝通不良，雙方關係也降到冰點。某些天蠍座則是會遇到不講理的惡鄰居，打擾到你的生活，常常需要請警察來協調。

遠行運方面，火星在遠行宮位行進，在海外旅行，經常處在體力透支、睡眠不足的狀態，感覺十分疲累。某些天蠍座則是想挑戰難度較高的旅程，攀登有挑戰性的山峰，需特別注意安全。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，與金星、天王星齊聚，會承接到輕鬆的臨時性工作，很快就能領到報酬。某些射手座因為在專業領域中表現亮眼，會受到名人青睞，身價也因此水漲船高。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與木星受到滿月能量影響，曖昧中的對象似乎有很多備胎，造成你對戀情的不信任，因而選擇停損。某些射手座則是被人發現自己腳踏兩條船，兩頭皆落空。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友十分情緒化，會悄悄封鎖人，把彼此間的關係拉遠。某些射手座會離開一個團體或是組織，與許多人的關係到此為止。

家宅運方面，土星與海王星齊聚於家宅宮位，家人的身體健康令你擔憂，需要花很多的時間照顧。某些射手座的居住環境會有人囤積雜物，不但影響生活起居，甚至引發安全疑慮。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與金星、天王星齊聚，與某個人很有話聊，對方也很直白地對你表達好感，會閃電交往看看。感情穩定的摩羯座，戀愛對象會給你許多驚喜，感覺十分幸福與喜悅。

家宅運方面，太陽與木星合相在家宅宮位，受到滿月的影響，有搬家需求的摩羯座，會在此時找到理想的物件，並快速入住新居，居住的問題塵埃落定。某些摩羯座裝潢好新家，正挑個好日子入厝。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會因為家庭因素，暫時留職停薪，或是乾脆辭掉工作。某些摩羯座會結束一個任務或案件，職務將有大幅調動，會需要派駐到異地。

學習運方面，海王星與土星齊聚在學習宮位，學習某些新的科目，覺得找不到要領，許多概念是模糊的，同時會遇到嚴格的老師，課業壓力非常大。已經出社會的摩羯座，被要求更新工作所需用的技術，感到很累很辛苦。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，會結束在海外的工作、進修課程、打工渡假……等事務，回到家鄉發展。某些水瓶座則是有個圓滿的旅程，可以充分休息放鬆，等到電力充滿之後，再回到工作崗位。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與金星、天王星齊聚，終於有短暫的時間可以與家人團聚，可能會一起去旅行，或是單純共享天倫之樂，對家庭會有一種情緒上的眷戀。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，需要經常性的補班，感覺特別累，職場上的雜事也特別多，工作有過勞的傾向。某些水瓶座則是需要在短期內將休假時的工作進度補上，常常需要熬夜加班。

金錢運方面，土星與海王星齊聚於金錢宮位，物價通膨造成你荷包大縮水，會明顯感受到錢花得特別快，常常覺得生活費捉襟見肘，必須開始節制慾望，許多錢都要花在刀口上。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，會將所有的債務清償，無債一身輕，覺得生活壓力變小了。木星與太陽齊聚在金錢宮位，會有較多的預算，購買較為昂貴的生活家電或必需品，物質生活是富足的。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，與天王星、金星齊聚，這段時間有許多到外地出遊的邀約，或是臨時起意，到郊區的小鎮走走逛逛，會發現到許多令你驚艷的私房美景。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與戀愛對象經常吵架，會思考自己究竟適不適合目前的關係，但往往就是床頭吵、床尾和。某些雙魚座最近親密關係需求量較高，若伴侶無法配合，會嘗試透過一夜情解決生理的慾望。

工作運方面，土星與海王星齊聚於命宮，目前有嚴重的職業與生活倦怠，對日復一日同樣的生活充滿厭倦，甚至感到莫名焦躁，但自己完全沒有休息的權利，每天都在身心俱疲的狀態下工作。

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