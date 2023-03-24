金星入金牛！接下來30天「12星座有什麼好消息」雙子財富增、天蠍有桃花

今年的3月17日至4月11日，金星入廟金牛，這是一個讓人感到從容舒服的位置，也是一個特別適合整理、放鬆心情的階段。當然了，此時的金星也會為我們創造出一股浪漫的輕鬆氣氛喔！未來一個月，如果你想要戀愛婚嫁、投資置業、旅行享樂、拓展人脈，都不失為好時機。接下來30天，12星座分別會遇到哪些新轉機呢？就跟著科技紫微網來看看吧。

牡羊座

對金錢的慾望會越來越強，很渴望靠著自己的努力行動，得到你所想要的財富。有想法就去做吧，比起空想，行動起來才是王道！但要小心在工作上因失誤而犯錯，也要克制不合理的消費念頭，只購入能力所及的東西，不要預支消費。

金牛座

金星來到你的星座，事業、愛情、投資都會往好的方向發展。個人魅力正在悄然提升，先前擱置的計畫可以行動起來了！接下來這段時間，只要認真對待生活，就會有事半功倍的收穫。雖然金星主宰的是愛情，但比起投注於情感追求，把這段時間花在個人成長反而更適合喔，比如之前辦過卡卻一直缺席的健身房，付了費卻沒能學下去的課程……都不妨試著重啟計畫，說不定這次就能堅持下去而得到很大的收穫。

雙子座

金星為雙子們帶來的是財務上的好消息，不過收穫多少，取決於你之前耕種了多少。如果你想改善自己的消費習慣或是學習理財知識，這段時間再適合不過啦。想要戀愛的人也可以積極行動起來了，這段時間的桃花品質還不錯，要抓緊喔！

巨蟹座

為了工作與生活而忙碌的你，暫時停下腳步，讓注意力回到自己身上吧。放鬆放鬆心情，在金星的作用下，你渴望已久的事情，將有可能發生。這可能是一筆意外收入，也可能是甜蜜的愛情，但一定是你當下真正渴望的東西。

獅子座

這段時間，金星能讓你在事業方面有好的發展。你在職場上可多表達工作意見和想法，很容易被採納，讓你得到更多表現空間。出差者易交好運，尤其容易遇到女性貴人。另外，最近也很適合考生們追趕溫習進度，效率會很好。有出差計畫者，最近能有圓滿的收穫。

處女座

接下來一段時間，處女座會感覺到自己的思維更清晰，知道自己想要什麼，並會為此展開實際的努力。此運特別適合深入學習技能、自我提升等，想要轉換工作跑道或開啟副業者，可以趁此開始行動。單身者的桃花運還不錯，但若想要真正展開一段感情，就要為自己創造一個新的環境，不能停留在先前沉悶的生活裡。不妨試著結識新朋友、或安排一趟旅行，說不定途中會有豔遇哦。

天秤座

接下來一個月，天秤會有不錯的事業機運，適合往這方面積極努力，能遇到對你有助益的前輩或貴人。有求職需求者，可多跟朋友聯絡，有機會被引薦到好公司就職。需要注意的是，本月你工作意願弱，容易頹靡消極，尤其單身者可能正逢為愛神傷的情況，可要趕快調節情緒，免得因此錯過工作機遇喔。

天蠍座

宜合作，尤其對業務工作者非常好，與人合作的進展將順利許多，能輕鬆拿下訂單，提升成交量。金星也會給單身者帶來明顯的桃花運，如果有心儀之人，要積極主動一點！有結婚計畫的人可以安排求婚了，被接受的可能性很大，還能讓雙方都留下深刻記憶。

射手座

工作上的狀態會很不錯，好好跟同事配合，就能在職場中有作為，獲得階段性成長。先前拖延著的棘手問題也有望在近期解決。部分人近期可能會因曖昧不清的情感關係而困擾，不建議拖延太久，當斷則斷。能夠乾脆處理完畢，才會有空間接納新的人事物。

摩羯座

壓抑的情緒會逐漸放鬆，特別在工作方面能找到適合的節奏，沒有前段時間那麼厭倦了。只要精神充實起來，即使工作疲憊，也會感到一切正在往好的方向發展。部分摩羯會從和諧的人際關係中體會到快樂，這段時間你在團體中很受歡迎，跟人的互動交流也能為你帶來能量。

水瓶座

近期財運還不錯，有機會收到意外禮物或驚喜。小有偏財運，可以牛刀小試一下手氣。金星入廟也會讓你的家庭觀念高揚，可抽點時間陪伴家人，這也會讓你自己有被治癒的感覺，能從家庭得到能量。此外，靜心看看書和電影，你會感到很充實。

雙魚座

接下來一段時間，你會發現自己的表達慾變強了。這對從事內容輸出類工作的朋友來說會很好，因為靈感會源源不斷地來敲門哦。戀愛中的人可以跟另一半加深感情，有時候即使是簡單的聊聊天，也能讓兩人的感情升溫，甜蜜加倍哦。

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