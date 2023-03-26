殺破狼週運勢／獅子成職場當紅炸子雞 天秤情感有突破性進展

殺破狼2023年3月27日～4月2日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星與天王星呈現合相，會接獲一個臨時性質的案件或兼差，報酬極佳，可讓你過好一陣好日子。某些白羊座則是心血來潮，消費較為奢華，心情也因此變得很愉悅。

工作運方面，太陽、水星、木星齊聚工作宮位，想實現的夢想、成就的事業正上軌道，同時非常有效率地執行每一個環節，成為工作領域中的黑馬。某些白羊座目前的職務可以自己決策很多事情，很自由，相對地也會承擔更多責任。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到火星影響，與暗戀的對象有些摩擦，對方似乎對你冷處理，感到有些受傷。某些白羊座的戀情一直不被對方公開，覺得自己不被對方認可或重視。

家宅運方面，進入家宅宮位的火星受到海王星與太陽影響，家庭成員有些情緒控管不佳的問題，造成你心理層面的傷害或恐懼，會因此睡不好、精神狀況不佳，甚至需要尋求心理醫療。

金牛座：

整體運勢

感情運佳，金星與天王星合相在命宮，會被意想不到的對象追求或告白，對方也是自己的菜，會迅速地與對方交往看看。某些金牛座目前處在不容於社會的戀情中，但正在熱戀的你，並不打算理會別人異樣的眼光。

工作運方面，冥王星進入志業宮位，在職場工作會盡量將繁複的事務單純化，自己一個人處理即可。某些金牛座則想成為執法人員，會想考取司法人員或警察資格，伸張正義，除暴安良。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到溝通宮位的火星影響，土星亦在人際關係宮位行進，被朋友欺騙，感到不愉快，與對方發生嚴重的言語衝突，某些金牛座則是覺得週遭的人對你不太友善，成為團體中的邊緣人。

交通運方面，火星在交通宮位行進，開車要當心行車糾紛，與人發生擦撞的事件較為頻繁。被開罰單的機率也較高。即便搭乘大眾運輸工具通勤的金牛座，也可能因為突發的交通事故，受困在某些區域動彈不得。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，冥王星進入遠行宮位，對於海外的生活感到嚮往，這段時間會到許多地方旅行，甚至會考慮到海外留學、工作、生活，目前會積極地尋求適合自己的城市。

感情運方面，在心靈宮位的金星與天王星呈現合相，喜歡上開導自己的心理諮商人士，然而對方在職業道德上嚴守底線，一旦說出口，他就會消失在你的生活中，會一直以一個病患的角色，享受對方帶來的滋養。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到進入金錢宮位的火星影響，同時土星亦在志業宮位行進，從事社工、或是需要付出關心他人生活的照護工作，薪資或收入太少，入不敷出，會想轉換跑道發展。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到進入金錢宮位的火星影響，當心被某些朋友推銷保險、拉進直銷體系，或是帶入宗教團體，要你花錢購買虛無飄渺的未來，不但會帶給你長期的經濟負擔，這些人在事後也會消失得無影無蹤。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，金星與天王星合相在人際關係宮位，突然有朋友造訪或邀約，很隨性的與對方喝杯下午茶，忙碌之間感受著悠閒。某些巨蟹座則是參與各種有趣的活動，認識很多新朋友。

工作運方面，木星、太陽、水星齊聚在志業宮位，在職場上成為重要的幹部或領導階層，常需要精準的做出決策，獲得下屬與上司的信賴。然而太陽受到進入命宮的火星影響，在大型組織工作的巨蟹座，要習慣加班的職場文化。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到火星影響，同時土星在遠行宮位行進，在異地唸書、生活、工作、出差、旅行……，會覺得水土不服，不像過去生活這麼便利，每天都十分勞累。

健康運方面，火星進入命宮，工作有過勞的傾向，每天都十分疲憊，過度勞動可能因此罹患急性的疾病，同時注意刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，並要當心人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星合相在志業宮位，在職場因為特殊表現，突然成為當紅炸子雞，許多人都會以你的成就為榮。某些獅子座無心插柳的副業突然受到許多人重視，充滿成就感。

學業運方面，太陽、水星、木星齊聚學業宮位，提出的報告、論文、作業會受到指導教授的重視，有可能會登上學術期刊。相對而言壓力也越來越大，有著不能失敗的使命。

本週須注意的部分

感情運方面，冥王星進入感情宮位，與喜歡的人有著不可分割的關係，卻又相互有些怨懟，常常處在冷戰狀態。某些獅子座對喜歡的人表現出強烈的佔有慾，反而造成反效果，把對方嚇跑。

健康運方面，土星進入疾厄宮位，與海王星齊聚，皮膚、牙齒、筋骨需要長時間的治療與矯正，可能罹患慢性疾病。對於靈性層面的需求較高，但無人能理解，可能因此罹患憂鬱症或各種心理疾病。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，金星與天王星合相在遠行宮位，到異國隨意走走，都能發現私房景點，處處充滿驚喜。某些處女座則是遇到合拍的旅伴，兩人一起旅行會覺得特別有樂趣。

工作運方面，冥王星在工作宮位行進，會接觸人們較為忌諱的工作，接觸罪犯或亡者，薪資相對較高，有時還有額外的禮金可拿。某些處女座則是會想轉換跑道，報考公職，生活才能較為穩定。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到在人際關係宮位的火星影響，同時土星亦在感情宮位行進，對朋友抱怨目前的情感狀態，容易被動搖，影響關係的走向。功課還是得要自己作，他人只會勸你分手。

健康運方面，太陽、木星、水星齊聚疾厄宮位，當心病毒感染，或是著涼感冒，造成呼吸系統發炎。打疫苗或吃藥會感到心血管方面的不適。身體還算不錯的處女座，最近代謝變差，有發福的傾向。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，金星與天王星合相在財務宮位，偏財運佳，別忘了對發票，偏財運頗佳，中獎率極高。有投資習慣的天秤座，在一片慘綠中，投資標的一支獨秀，可選在相對高點獲利了結。

感情運方面，太陽、木星、水星齊聚感情宮位，情感關係有突破性的進展，許多天秤座會在此時與喜歡的人交往，或是與情感對象同居，甚至正在辦喜事準備結婚。單身的天秤座也會邂逅讓你心動的對象。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，受到夥伴宮位的太陽影響，職場上的惡鬥浮上檯面，使得你執行業務也會面臨困難，常需要閃避某些人，以至於某些事務只能自己一個人包辦，造成工作量暴增。

健康運方面，金星與天王星合相在疾厄宮位，當心病毒感染，或是著涼感冒，喉嚨嚴重失聲，扁桃腺也會在此時發炎，引發你發燒又不斷咳嗽。神經系統也會因為生病，造成某些感知能力喪失。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星合相在感情宮位，與情感對象發展迅速，目前兩人正在熱戀時期，雙方甚至有閃婚的念頭。單身的天蠍座也會遇到頗有好感的對象，不排除與對方發展看看。

工作運方面，太陽、木星、水星齊聚工作宮位，在職場的工作效率提升，成為眾人矚目的焦點，許多重要的案件都交由你處理。不過由於太陽受到火星影響，要承擔的責任變得更重大。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到太陽與海王星影響，到異地旅行、出差，還要隨時留意辦公室傳來的訊息，使你無法在外放鬆心情。某些天蠍座在海外時會遇到爛桃花糾纏，最好不要被沖昏頭。

健康運方面，太陽、木星、水星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，感覺肝功能負荷到了極限。並要當心心血管方面的問題。感染病毒的機率較高，呼吸系統容易發炎。

射手座：

整體運勢

工作運佳，金星與天王星合相在工作宮位，會有十分光鮮亮麗的案件指名要你處理，受到同事們的羨慕。某些射手座則是會在這段時間放自己一個長假，終於能好好休息。

感情運方面，太陽、木星、水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象關係明朗化，目前正在熱戀階段。單身的射手座則是瘋狂迷戀偶像，每天追蹤動態，甚至交到許多志同道合的朋友。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星影響，家人的身體狀況令你擔心，會花很多醫療費用在親人、孩子、以及寵物身上。某些射手座則是與鄰居發生糾紛，必須要尋求法律機構協調解決。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，需特別當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，並要特別注意人身安全。罹患急性疾病的機率也較高，或是有某些器官突然發炎，需要緊急動手術治療。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星合相在戀愛宮位，喜歡的對象會給你意外的驚喜，感覺很窩心。單身的摩羯座會被意想不到的對象告白，雖然有些唐突，但並不討厭這樣直白的表達，反而產生一些好感。

家宅運方面，太陽、木星、水星齊聚家宅宮位，會搬進屬於自己的新居所，一切都更新了，感覺很愉悅。某些摩羯座會與家人一起計畫出遊，全家團聚、享受假期。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星受到火星影響，到外地旅行時，會因為時差，或是認床因素，睡眠狀態不理想，精神狀況不佳。某些摩羯座則是在人生地不熟的地區容易迷路，或是遺失、遺忘重要的物品。

工作運方面，在面試、考試宮位的海王星受到火星影響，同時土星持續在面試、考試宮位行進，面試新工作時會遇到不友善的面試官，錄取機會渺茫。參加各種認證考試或是國考，則是以些微差距名落孫山。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，金星與天王星合相家宅宮位，會購買最近非常流行的新家電，讓生活增添一些小樂趣。某些水瓶座會因為某些因素，需要在居所附近的旅店住宿幾天，感覺像是到外地旅行一般。

學習運方面，太陽、木星、水星齊聚學習宮位，會遇到非常優秀的指導者，過去總是卡關的科目被指點過後，突然茅塞頓開，許多問題因此融會貫通，不再困惑著你。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到火星影響，當心遺失錢包，或在公共場合忘記帶走自己的貴重物品。某些水瓶座則是因為一些疏失，必須賠償一些金錢給他人。

工作運方面，進入工作宮位的火星受到金錢宮位的海王星影響，工作量暴增，每天都要加班，卻無法請領任何加班費，不知為誰辛苦為誰忙。某些水瓶座則有工作過勞的傾向，身心靈開始無法負荷，每天都覺得十分疲累。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運佳，金星與天王星合相在旅遊宮位，隨意地走走逛逛，會發現預期之外的私房景點。某些雙魚座則是遇到很好的旅伴，甚至會在旅途中彼此產生好感。

工作運方面，金星與天王星合相在面試、考試宮位，面試新工作，原本沒把握，卻意外受到青睞，收到錄取通知，很快就可去上班。參加國家考試，或各種資格認證的雙魚座，考試運佳，猜題命中率高，成績可幸運跨越門檻。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到在命宮的海王星影響，只敢躲在曖昧關係中，以朋友的身份接近喜歡的人，令對方覺得不夠真誠，甚至對你發脾氣。感情穩定的雙魚座，因為做任何決定太過優柔寡斷，使得情感對象不耐煩。

金錢運方面，太陽、木星、水星齊聚金錢宮位，太陽受到火星影響，雖然收入增加了，開銷也變得更多，會把金錢花在追星、娛樂、寵物身上，存款完全沒有變多。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。