生命靈數你是幾號人？3號好奇寶寶 8號想掌控一切

就完整的生命靈數分析而言，需要透過以下五層數字和資訊的交叉比對與分析，才能解讀出每一個獨一無二的你。不妨用九宮格，比對你的生命靈數有哪些數字，找出你的特質。

▎生命靈數1號，也叫做創始數

1號人在執行任務的過程中，通常喜歡並需要規劃或是建立一套屬於自己的方式、自己的領域、自己的圈子。1號人在乎的不是大小、人數，1號人在乎的是如何在團體中樹立起個人標準，讓身邊的人感到佩服並願意跟隨。

▎生命靈數2號，也叫做平衡數

2號人很享受調解雙邊矛盾和衝突的過程，他們擁有以柔克剛的能力，擅長以一個平衡者的角色來幫助團體達到集體成功的目標，並將資源做到公平的最佳分配，希望讓大家都能對結果感到滿意並感謝2號人的協調與努力。

▎生命靈數3號，也叫做表達數

3號人具有旺盛的好奇心，樂觀且善於溝通，具有孩子般的童心和多變性。3號人有著天馬行空的想像力，以及突破現況的超強能力，能持續輸出超級與眾不同的好點子和創新的契機點，讓3號人感覺到幸福和存在的價值。

▎生命靈數4號，也叫做執行數

4號人的強項就是實現和做出來，實際執行的同時也非常謹慎、講求規矩，並努力遠離風險。面對風險較高的事物時，會花時間評估成功的機率以及需要付出的代價，因為4號人希望自己的每一步都往正確的方向前進，才能幫自己累積更多的資源和財富。

▎生命靈數5號，也叫做自由數

5號人擁有自由的靈魂，致力於追求身心自由、不受約束，希望能隨心所欲掌管自己的人生和隨時擁有自己想要的空間。當5號人面對壓力和第一次嘗試的事物時，較能帶著冒險精神及隨遇而安的特質來解決任務，因為5號人深信，只要自己願意就沒有做不到的事情。

▎生命靈數6號，也叫做奉獻數

6號人重視親情，對親情、友情以及愛情的需求非常強烈和渴望，這讓6號人願意主動先讓對方感受到自己的誠意和愛意，希望經由這般主動且溫暖的相處過程，讓自己順利走進婚姻生活。家庭美滿和持續接收到滿滿的愛，就是6號人重要的人生目標之一。

▎生命靈數7號，也叫做幸運數

7號人被視為與神有著神祕連結的象徵，如同西方人常說的「Lucky 7」，7號人的內心會一直找尋與他人在精神方面的深度連結，以及探詢事情的深度意義。7號人的直覺性非常高，也因為這樣天生的絕對感受能力，讓7號人本質中住著一個嚴格的靈魂，對萬物的標準非常高，往往需要看到事實證據才會選擇相信。

▎生命靈數8號，也叫做因果數

8號人在乎的是在生活或職場中，是否擁有統治、控制的權力，同時也非常看重個人成就的展現與財富的累積。因果數的特質，讓8號人的本質上非常重視效率、執行力，並願意身體力行。8號人不愛空想，那會讓他們覺得不夠實際，他們更看重的是掌握在自己手中的東西，盡量不做自己沒有把握的事情。

《溫蒂姐的愛情數字密碼》。圖／出色文化提供

▎生命靈數9號，也叫做大愛數

9號人希望世界和平，並期待全人類都可以過著幸福美滿的生活。他們追求心靈層面的提升，因為9號人對於精神層面有著很高的期待和要求，希望自己給人的正面感受是熱心公益、心懷慈悲，願意在能力範圍之內照顧所有需要幫助的人。

這本書除了跟大家分享生命靈數1～9號人的情緒特質、外顯形象、內心期待外，更想進一步跟大家分享生命靈數1～9號人分別對應到12個星座時的108種愛情特質，藉由拆解成108 種在愛情中的期待、渴望、害怕和盲點，希望幫助大家能更細緻的理解自己在面對愛情時可能會出現的盲點和期待，同時也能練習掌握與心儀之人或另一半的相處之道。

(本文摘錄自《溫蒂姐的愛情數字密碼》，出色文化出版，未經同意禁止轉載。)