CEO與CSO的對話／落地是為了能夠繼續飛翔

您是「人生有限公司的執行長」(CEO)，我是「沒有辦公室的人生策略長」(CSO)，我非常樂意在您的人生有限公司經營上獻策，提供我的看法與想法。

您可以提出您所遇到的問題或是難處，我將會在部落格以公開、專文的方式來提出我的建議。

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【CEO 的提問】

您好：

我總會羨慕別人有明確的人生問題，但看別人正努力解題的過程中，好像才有“認份生活”的感覺。

常覺得自己跟生活隔了一層紗，作為漫不經心的音樂人，更時常不知道怎麼去愛聽眾，這樣的狀態讓人覺得模模糊糊，就像一臺不清晰的小電腦，真氣餒！

羨慕一隻撲火飛蛾，但又怕找到所愛後被灼傷而原地打轉；也想要像一粒平衡的小沙平安飄搖，又不甘於平庸。

像我這樣貪得無厭的變化者，只想找到非要不可的抱負、真愛。不若一生到頭來，如果連過程和經驗都想否定。那麼要怎麼樣，才使我雖在先知先覺中，又能開心而值得？

Morning Star

【CSO 的回覆】

您的命宮組合是借天機(對宮太陰)、文昌化忌，身宮(夫妻宮)組合是太陽化權、天梁、鈴星。有關於命身宮組合的個性、特質，身宮如何影響一生的運勢，以及夫妻宮內主星所代表的意義，您可以參考以下這幾篇文章。

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您的官祿宮有文曲、祿存，財帛宮有天同、巨門化祿。由命宮的三方四正來看: 文昌、文曲雖然不是十四主星，但涉及個人的才華與情感，對格局也有一定程度的影響。

文昌較為理性，著重於思考與文字的表達；一般說來，有助於讀書、考試、寫作。文曲則涉及感覺、感情、感性與情緒，比較偏重在口語上的表達。有文昌、文曲在命宮或是官祿宮，當然就比較適合從事文化、藝術或是表演性質的工作。

文昌所代表的文化視野比較寬廣，帶有宏觀的氣度，文曲則比較集中且細微。由於文昌化忌 ，所以它的特質會受到壓抑，相對地文曲的特質就會比較顯揚。

官祿宮有天姚，代表您有表演的才華，適合站在舞台上。財帛宮的巨門化祿，也代表開口得財。因此，雖然您自稱為音樂人，應該不是藏身於幕後作詞、作曲而已，而是必須站在舞台上表演，甚至於開口演唱。

也由於遷移宮主星太陰較命宮的組合來得旺盛，因此您的事業發展應該是要遠離出生地，呈現在外地會比出生地具有更好的發展機會。

命宮中還有一顆截空，雖然不是十四主星，但是也對您的人格特質造成相當的影響力。

截空產生了一種解離的效果，就像是開車的時候打入了空檔，車子便失去可以主動控制的動力。所以當截空在命宮時，就會產生一種想得多，但缺乏執行力的情形。但也因為想得多，造就了坐命者對宗教、思想或學術、藝術領域較有興趣。在過度發揮之下，截空也會造成天馬行空、不切實際的負面影響。

如果用比較白話的方式來形容命宮中的截空，那就是不接地氣。所謂的地氣，就是與生命本質緊密結合的一種氛圍或力量。而這種本質是未經修飾、非常原始的特性，也就是我們常說的世俗間功名利祿、人們的七情六慾、愛恨情仇。

雖然截空的解離作用，讓您降低了對世俗的慾望與基本價值的期待，有助於您在音樂上的創作與表現；但是這種解離作用，也正是您會覺得跟生活隔了一層紗、漫不經心、模模糊糊的主因。

命宮三方四正的機月同梁格局，讓您想要追求一種平順、安穩、淡然的人生， 但是身宮中的太陽，又希望自己能夠發光發熱，讓眾人的目光焦點集中在自己身上。

身宮在夫妻宮，您勢必也要面對婚姻感情在生命中佔有重要一席之地的需求，而無法迴避。

這種命身宮組合的差異，也是您在成年之後必須去面對的矛盾與糾結。

從我的角度來看: 命理並不是一種先知先覺的特異功能，而是更真切、無所保留與修飾地認識自己的工具。或者，它只能算是一種類似地圖或是氣象預報的功能；人生實際的狀況，都不是紙上談兵，而是真實體驗及真心感受的一種過程。

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就像您自己所說的: 貪得無厭的變化者，您又怎能確定自己的每一個選擇和決定，都會讓自己開心而且值得呢? 先前認定的價值與條件，可能因為自己或他人的改變、時間或空間的轉變，而變得有所不同。您都無法確定自己是否會改變，又怎能期待身旁的人事物不會改變?

雖然我們都真心期待開心與值得兩者可以得兼，但在許多重要時刻，這兩者卻是互斥的。否則，人們就不需要面對「痛苦的決定」。

對於您的問題，我可能沒有令您滿意的答覆。但是我仍然要提醒您: 原地打轉，或許不會受傷，但也永遠無法體會愛的感覺。不甘於平庸，就必須付出代價，畢竟天下沒有白吃的午餐。

本命及這個大限三方四正漂亮的星曜搭配及組合，的確讓您獲得旁人少有的際遇與平順。但是，在其他不同的大限，您終將要面對生命所給予的課題與挑戰。

感情是勉強不來的，雖有動心起念，但是沒有付諸行動，就代表對方還不值得您付出，這是誰也勉強不來的。

因此，我建議您等待!

等待那位讓您心甘情願以飛蛾撲火的姿態飛奔而去的人出現，再行動吧!

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此外，官祿宮的文曲畢竟不是主星，因此它的抗壓性與耐受力有限。當行運轉為逆境或困境時，可能需要您花更多的心力，投入在工作事業中，才有可能發光發熱，突出於平庸之上。

最後，身宮太陽的意義在於勇於付出，天梁的意義在於願意給予；這些可能就是此生值得的重要元素。

有時，當您認為值得時，開心才會油然而生!

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