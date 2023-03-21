心理測驗／一張圖看出頑固程度 選這個的你超不服輸「堅若鑽石」

每個人的性格不同，有的人比較隨和、好說話，但也有的人個性頑固，總是堅持己見。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己的「頑固程度」高還是低。

請問：圖中的這個東西，你認為是什麼？

圖擷自ananweb

A 輪胎 B 花朵 C 人孔蓋 D 電風扇

選擇A輪胎的你，頑固程度是「鑽石級別」。你是個不服輸，相當堅持己見的人，且因此吃過不少苦頭。不過在遇上挫折後，你還是願意加以反省，也會隨著年紀的增長，漸漸變得願意溝通，成為兼具冷靜和判斷力的人。

選擇B花朵的你，頑固程度是「橡膠球級別」。你有著重感情，顧慮他人想法的個性。由於願意設身處地替人著想，讓你的頑固程度可說是相當的低。不過有時太過在意他人，反而會讓自己吃虧，因此也要適度平衡一下，以免這份溫柔遭到利用了。

選擇C人孔蓋的你，頑固程度是「水泥級別」。你有著條理分明的思考能力，且對事情的集中力很高，這讓你為了維持一貫的作風，難免有讓人感到頑固的地方。如果能夠發揮度量，接納他人的話，其實更能展現出自己的才能，對工作和感情的運勢都有加分。

選擇D電風扇的你，頑固程度是「寒天級別」。你是個非常不懂得該怎麼下決定，最終總是委託他人幫忙的人。由於缺乏自信，讓你講好聽點是能屈能伸，講難聽點是隨波逐流。比起總是畏縮不前，不如好好檢討自己的失敗，並且想出改善的方法，拿出能夠相信自我的自信心。