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12星座「本週運勢+幸運色」全解析！巨蟹轉換心情、這星座有好人緣助攻

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，掌握本週運勢和幸運色。圖片來源／ingimage
透過星座分析，掌握本週運勢和幸運色。圖片來源／ingimage

三月即將結束，也代表著2023年即將過完四分之一。日本網站「mamari」近來就分析，在這新的一週，每個星座會有什麼樣的運勢和幸運色。

牡羊座

好好確認行程，保持餘裕去面對。在自然的環境中漫步，有助於提升運勢。

幸運色：薄荷綠

金牛座

可能性增加，適合嘗試各種挑戰的時候。在滿腔熱情打拚後，可以來些甜點療癒身心。

幸運色：紅色

雙子座

關鍵在於有效率地管理時間，將自己的事情排在優先順位，其他邀約則量力而為。

幸運色：玫瑰粉紅

巨蟹座

找些能夠療癒自我的物品，像是能舒緩大腦的香氛，加上適度的休整，讓自己的心情能夠轉換過來。

幸運色：薰衣草紫

獅子座

可能會因為各種委託，而變得十分匆忙。不過積極的交流，也會為自己帶來好運。盡可能保持餘裕的行動為上。

幸運色：亮光透明紅

處女座

靠著紮實穩健的思考，或許將會獲得不錯的評價。保持著自制的耐心，就有機會突破難關。另外也可能透過副業，發現自己嶄新的可能。

幸運色：白色

天秤座

這週有著會得到他人眷顧的幸運，這或許歸功於過去的好人緣。可以挑戰不曾嘗試過的外觀搭配。

幸運色：琥珀色

天蠍座

堅持自己的價值觀，並且發揮韌性，意識到自己的成就將是關鍵。有可能會觸發運動或其他新的興趣。

幸運色：海藍色

射手座

靠著挖掘到寶物，能讓自己的審美提升一個檔次。只要感到興趣的地方，就不妨親自探訪。

幸運色：金棕色

魔羯座

重點在於取得平衡，分清楚什麼是「喜歡」的事物，什麼又是「必要」的東西。

幸運色：橙色

水瓶座

重視朋友，磨練價值與判斷力的時刻。可能會需要多點耐心，感到難受時，可以靠著音樂、藝術或遊戲等管道抒發。

幸運色：金色

雙魚座

趁著好天氣外出享受的好時機，或許在過程中，也能發覺到新的興趣或夥伴。

幸運色：藍灰色

日本 星座

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