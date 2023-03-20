周二進入「春分時節」！專家曝6大禁忌 不宜探病、劇烈運動

明天為節氣春分，在天象上，全球晝夜除極點附近以外幾乎等長，也就是說無論我們身處地球哪裡，太陽的日照時間都剛剛好是12小時，春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地夜長於晝。春分過後，通常陽氣就要開始揚昇，因此春分養生的關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。命理師小孟老師建議可以多吃綠色食物與鮮蔬，另外也有六大禁忌要特別注意。

春分6大禁忌：

1.所謂「春分」者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平、晝夜均等，寒與溫各半的日子，因此不要吃大辣與冰冷飲料與冰淇淋小心身體不適。

2.因為春分半冷半熱的節氣，因此不可以劇烈運動，當心心血管不適。

3.春分不宜探病，因為國外把春分當成一年的開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。

4.春分為季節交替的日子，因此不要過度行房與愛愛，容易身體虛弱染上風寒，因為春分溫差大，要隔外當心。

5.春分避免開車較快因為霧氣較重容易發生交通事故。

6.避免清晨上山，因為春分濃霧重，上山霧氣重容易看不見路發生意外，在山上行走也容易濕氣較重導致滑倒。

春分開運方式：

1.3月21日05：24分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

2.接春分水：3月21日早上05：24分打開飲水機，或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3.古代，帝王有「春分祭日，秋分祭月」，然而今年春分在晚上，因此小孟老師建議可以在3月21日當天早上05：24分吃太陽餅來迎接春分，或者於3月21日到戶外走走曬太陽也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

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