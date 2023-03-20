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統一發票將開獎！本週財運最旺TOP5 O型加這生肖有意想不到的大好運

聯合新聞網／ 非貓不可
O型又屬羊在本週的財運極旺，會有意想不到的好運。圖片來源／ingimage
O型又屬羊在本週的財運極旺，會有意想不到的好運。圖片來源／ingimage

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人在財路上受到貴人幫助，有人坐在辦公室裡，就有客戶提錢來見，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型 X 生肖屬牛

有做股票投資的朋友，這週可要當心了，目前手上所握有的股票，可能將有較大的波動，需要多加注意，最好能夠釋出，而奧妙之處就在這裡，你會因此找到新的投資方向，除了躲過風險外，更能夠獲利，建議本週可以多看理財相關內容，會從中發現很不錯的資訊。

第四名：血型AB型 X 生肖屬雞

在本週的財運上，屬於富貴險中求，你可以大膽的接下，過去自己較為不熟悉的工作，或是到較不熟識的環境開發，拿出自己的冒險精神，不要害怕，因為這段時間，很容易就會遇到貴人相助，他能提供你許多知識和協助，讓你順利完成任務，並獲得良好的收益。

第三名：血型B型 X 生肖屬龍

從事買賣或進出口相關生意的人，本週有較強的財運，除了資金上不會有短缺的現象外，非常有希望遇到大客戶，能夠將產品賣出一個好價格，業務人員則有機會多簽幾筆訂單，替自己累積更多的業績，一般上班族的朋友也不要羨慕，本週不會有破財的狀況，一切順心如意。

第二名：血型B型 X 生肖屬豬

非固定工作者或論件計酬的人，在本週的工作運勢強盛，建議你可以多主動出擊，多去接觸人群，在與人談話的過程中，能夠接到不少工作案件，讓自己的荷包賺飽飽，但是要特別提醒你，必須量力而為，不可貪心，別到時候應接不暇，讓自己的身體累壞了。

第一名：血型O型 X 生肖屬羊

本週會有一種莫名其妙的大好運，就算只是坐在辦公室裡、或是家裡，就會有生意上門，一些突如其來的外快，需要你暫時幫助，或客戶提錢來見，指定要見你等等，讓你想輕鬆的悠哉一下都不行，可想而知，在財運旺盛之下，當然就要付出辛勤，可別偷懶喔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工作運 財運 偏財運 統一發票

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