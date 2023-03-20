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明「春分」到！ 命理師曝「五生肖」運勢高飛 TOP1財運爆棚
3/21(周二)是今年第四個節氣春分，這一天因為白晝跟夜晚等長，被認為是一年中陽氣開始上升的時候，又巧遇兔年第一個天赦日，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，可以去廟裡拜拜轉運或補運，尤其屬龍、屬兔、屬馬、屬猴跟屬蛇的，財運會更旺。
邱彥龍老師分析，在春分節氣裡(3/21-4/5)運勢最強的5個生肖，分別是：
Top5 ： 蛇
屬蛇的朋友，在這段期間，會覺得控制權終於在自己手上，並且正偏財運都很旺，只是行車交通、飲食、飲酒跟刀傷需要特別小心，雖有財運，但賺錢養傷划不來，應多注意安全。
Top4 ： 馬
屬馬的朋友，在這段期間，家有喜事，熱鬧萬分，財富很強，但千萬不要因此太注重享樂而不想工作，注意容易會有過度飲酒、吃錯藥的問題，迷迷糊糊的，容易跟另一半吵得不可開交。
Top3 ： 猴
屬猴的朋友，在這段期間，大財將至，工作上會非常的忙碌，切記忙是好事但也要注意健康，少喝酒否則身體容易發炎，飲食也要注意新鮮度。
Top2 ： 兔
屬兔的朋友，在這段期間，會花比較多的錢在家庭開銷上，太大手大腳不是好事，只要保持正向態度，幸運之神就會與你相隨，有機會品嘗到突如其來的財富與成功的喜悅。
Top1 ： 龍
屬龍的朋友，在這段期間，財運爆棚，經過許久的努力，終於有收獲，只要靠努力與智慧，錢會自動找上門，讓你錢賺飽飽，但千萬不要使用小聰明，否則會讓財富溜走！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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