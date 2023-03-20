聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：天秤事業與愛情豐收 巨蟹當心小人問題
【唐綺陽星座運勢週報3/20-3/26】
星象影響：太陽進牡羊、冥王星進水瓶、火星在雙子衝刺、火星進巨蟹
太陽進牡羊，四大節氣之首春分點，代表萬物復甦，是今年真正的新開始。冥王星進水瓶，3-6月是關鍵時刻，世界版圖或社會共識將起新的變化，保有實驗精神，摸索自我可能性，會發現新世界。火星在雙子衝刺，多注意交通問題，避免脾氣急躁。火星進巨蟹，情緒容易受到波動、感到焦慮，注意脾氣的控管，為了安全感而更努力。
12星座個別運勢：
雙子：人際交往避免太自我，戀愛方面要學習控制情緒
巨蟹：當心過勞及小人問題，注意與對象溝通避免誤會
獅子：了解工作狀況再行動，戀情問題有機會做切割
處女：職場按部就班照規矩來，感情上注意自身弱點
天蠍：諸事變化先停看聽，別按兵不動讓感情無趣
射手：工作能力待價而沽，另一半可能來自職場
水瓶：職場有長輩貴人緣，有機會遇到年長型桃花
雙魚：凡事慢慢來相信直覺，與其他領域對象來電
牡羊：壓力與機會並存有領袖緣，愛情領域講話犀利
金牛：投資理財判斷被看好，戀愛調淡金錢濾鏡
天秤：事業與愛情很豐收，順風順水遇到好對象
魔羯：好奇心帶來更多機會，感情上樂觀積極人緣佳
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言