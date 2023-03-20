唐綺陽星座運勢週報：天秤事業與愛情豐收 巨蟹當心小人問題

明天(21日)就是春分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，黑兔年是動盪的一年，癸水為老陰星，會帶來極大變動且大吉大凶明顯，尤其春分到來，會牽動世界3月到9月上半年的運勢，舉凡元首、官員、大企業家、演藝圈及名人等，會為民眾謀福利，但若遇心術不正的在上位者或知名人士，則可能貪汙、淫邪、好戰、選擇性錯誤或被監禁、謀殺，另外，由於這段時間太陽仍在「室火豬」星宿，今年上半年水火等災難也會非常多，但水瓶座、雙魚、牡羊、金牛、雙子五個星座則是旺運相隨。

2023-03-20 15:06