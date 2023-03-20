快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤事業與愛情豐收 巨蟹當心小人問題

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報3/20-3/26】

星象影響：太陽進牡羊、冥王星進水瓶、火星在雙子衝刺、火星進巨蟹

太陽進牡羊，四大節氣之首春分點，代表萬物復甦，是今年真正的新開始。冥王星進水瓶，3-6月是關鍵時刻，世界版圖或社會共識將起新的變化，保有實驗精神，摸索自我可能性，會發現新世界。火星在雙子衝刺，多注意交通問題，避免脾氣急躁。火星進巨蟹，情緒容易受到波動、感到焦慮，注意脾氣的控管，為了安全感而更努力。

12星座個別運勢：

雙子：人際交往避免太自我，戀愛方面要學習控制情緒

巨蟹：當心過勞及小人問題，注意與對象溝通避免誤會

獅子：了解工作狀況再行動，戀情問題有機會做切割

處女：職場按部就班照規矩來，感情上注意自身弱點

天蠍：諸事變化先停看聽，別按兵不動讓感情無趣

射手：工作能力待價而沽，另一半可能來自職場

水瓶：職場有長輩貴人緣，有機會遇到年長型桃花

雙魚：凡事慢慢來相信直覺，與其他領域對象來電

牡羊：壓力與機會並存有領袖緣，愛情領域講話犀利

金牛：投資理財判斷被看好，戀愛調淡金錢濾鏡

天秤：事業與愛情很豐收，順風順水遇到好對象

魔羯：好奇心帶來更多機會，感情上樂觀積極人緣佳

星座運勢 職場 愛情 每週星座運勢 唐綺陽

延伸閱讀

12星座誰最愛放閃？天蠍只想低調帶過 第一名炫耀到讓人超煩

心理測驗／直覺想逃！看似從容的你也有弱點 一張圖測出自己「不擅長什麼」

單純還是複雜？12星座成分表 白羊100% 這星座卻有8成分

12星座復仇指數曝！《黑暗榮耀》女主角不是天蠍就是這星座

相關新聞

黑兔年上半年運勢曝！命理師示警「災難多」5星座運勢逆風高飛

明天(21日)就是春分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，黑兔年是動盪的一年，癸水為老陰星，會帶來極大變動且大吉大凶明顯，尤其春分到來，會牽動世界3月到9月上半年的運勢，舉凡元首、官員、大企業家、演藝圈及名人等，會為民眾謀福利，但若遇心術不正的在上位者或知名人士，則可能貪汙、淫邪、好戰、選擇性錯誤或被監禁、謀殺，另外，由於這段時間太陽仍在「室火豬」星宿，今年上半年水火等災難也會非常多，但水瓶座、雙魚、牡羊、金牛、雙子五個星座則是旺運相隨。

明天「天赦日」！想要今年財運爆炸 祭拜方法看這邊

明天是農曆「天赦日」，今年只有6天，明天是今年的第二個，命理師楊登嵙建議民眾，可以趁這六天時間，在住家門口或是前往廟宇，...

12星座「本週運勢+幸運色」全解析！巨蟹轉換心情、這星座有好人緣助攻

三月即將結束，也代表著2023年即將過完四分之一。日本網站「mamari」近來就分析，在這新的一週，每個星座會有什麼樣的運勢和幸運色。

周二進入「春分時節」！專家曝6大禁忌 不宜探病、劇烈運動

明天為節氣春分，在天象上，全球晝夜除極點附近以外幾乎等長，也就是說無論我們身處地球哪裡，太陽的日照時間都剛剛好是12小時，春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地夜長於晝。在伊朗曆中，春分是新一年的開始，春分過後，通常陽氣就要開始揚昇，因此春分養生的關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。命理師小孟老師建議可以多吃綠色食物與鮮蔬，另外也有六大禁忌要特別注意。

統一發票將開獎！本週財運最旺TOP5 O型加這生肖有意想不到的大好運

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人在財路上受到貴人幫助，有人坐在辦公室裡，就有客戶提錢來見，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

明「春分」到！ 命理師曝「五生肖」運勢高飛 TOP1財運爆棚

3/21(下周二)是今年第四個節氣春分，這一天因為白晝跟夜晚等長，被認為是一年中陽氣開始上升的時候，又巧遇兔年第一個天赦日，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，可以去廟裡拜拜轉運或補運，尤其屬龍、屬兔、屬馬、屬猴跟屬蛇的，財運會更旺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦