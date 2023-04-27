每日星座運勢／牡羊有利行動的一天 好財運多在外

2023-04-27

牡羊座

短評：鴻運當頭，辦事相當順利。

【整體運★★★★★】

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

【愛情運★★★★☆】

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

【財富運★★★★☆】

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：情緒受外界壓力的影響。

【整體運★☆☆☆☆】

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合自己啦等等。

【財富運★☆☆☆☆】

容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：知性儒雅特別適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

【財富運★★★☆☆】

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：別輕信他人，多一些自己的主見。

【整體運★★★★☆】

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。

【愛情運★★★★☆】

異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。單身者易有全新的愛情體驗。

【事業運★★★★☆】

今天是學以致用的好日子，有機會表現特殊才藝，令上司、同事刮目相看。

【財富運★★☆☆☆】

你經手的東西特別容易損壞，所以，今日不適合穿著、佩戴、使用價格貴重的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 琉璃銀

開運方位：西北方向

獅子座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

處女座

短評：痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

【整體運★★★☆☆】

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 可可棕

開運方位：正東方向

天秤座

短評：積極向上，勇敢奮鬥。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

【財富運★☆☆☆☆】

在投資上宜保守，不利高風險的投資遊戲，以免賺少賠多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：小心與你走得過近的人。

【整體運★★☆☆☆】

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

【事業運★★★☆☆】

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

【財富運★☆☆☆☆】

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：在創新中發現新機會。

【整體運★★★☆☆】

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

【愛情運★★★★☆】

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：愛笑者有好人緣。

【整體運★★★★☆】

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

【事業運★★★★☆】

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

【財富運★★★☆☆】

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。

【整體運★★★★☆】

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

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