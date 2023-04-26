每日星座運勢／天秤同事配合有默契 可望獲得嘉獎

2023-04-26

牡羊座

短評：說話做事前先細細思考一番。

【整體運★★★☆☆】

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

【愛情運★★★★☆】

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：東北方向

金牛座

短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

【事業運★★★★☆】

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

【財富運★★☆☆☆】

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

雙子座

短評：心靈需要淨化。

【整體運★★☆☆☆】

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

【愛情運★★☆☆☆】

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

【事業運★★☆☆☆】

獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。

【財富運★★★☆☆】

工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：想法易獲得肯定，是較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

【事業運★★★☆☆】

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 香檳金

開運方位：正東方向

獅子座

短評：運勢攀高的一天，表現機會頗多。

【整體運★★★★☆】

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

不可玩投機財，小心炒股、貨幣交易等會成為你的投資惡夢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心靈的交流能讓彼此更加充實。

【整體運★★★★★】

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★★☆】

正緣要來臨的好日子。緣份很奇妙，好桃花最有可能在你即將轉彎或者放棄時遇到。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利。

【財富運★★★★☆】

多到股票或證券市場了解行情，易獲得不錯商機，應善加把握。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：疑人不用，用人不疑。

【整體運★★★☆☆】

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

【財富運★★★★☆】

眼光很不錯，可添置居家物品。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

射手座

短評：學會穩中求勝。

【整體運★★★☆☆】

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

【愛情運★★★☆☆】

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

【事業運★★★☆☆】

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

【財富運★★★☆☆】

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：小心言語過激惹來糾紛。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

【愛情運★☆☆☆☆】

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

【事業運★★☆☆☆】

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

【財富運★★☆☆☆】

外出少帶錢，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：桃花開得旺，要有追求的勇氣。

【整體運★★★★☆】

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

【愛情運★★★★☆】

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

【財富運★★★☆☆】

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：靜心等待，可迎來時來運轉。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

【事業運★★☆☆☆】

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正西方向

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