每日星座運勢／獅子單身別宅在家裡 出門遇新對象

2023-04-25

牡羊座

短評：順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

【整體運★★★★☆】

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心儀對象者不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽約，持續作戰會讓你成為更大的贏家。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，有機會收到禮物，內心頗為高興。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 蘑菇灰

開運方位：正北方向

金牛座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 芒果黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：思考不要侷限於表象。

【整體運★★☆☆☆】

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 桐花白

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：別自己難為自己哦！

【整體運★☆☆☆☆】

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

【財富運★☆☆☆☆】

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

獅子座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

處女座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：運勢雖然一般，但很容易滿足。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

【愛情運★★★☆☆】

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 辣椒紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：總運很好。

【整體運★★★★☆】

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

【財富運★★★★☆】

適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：家是你的避風港灣。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

【愛情運★★★★★】

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

【財富運★☆☆☆☆】

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：切忌失去理智。

【整體運★★☆☆☆】

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，想存錢可能會困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

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